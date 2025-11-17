Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Νοεμβρίου

Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Νοεμβρίου.

  • 1821 - Ξεκινάει η μάχη της Άρτας κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821.
  • 1869 - Στην Αίγυπτο, εγκαινιάζεται η Διώρυγα Σουέζ, που συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με την Ερυθρά Θάλασσα.
  • 1973 - Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου.
  • 1974 - Ελληνικές βουλευτικές εκλογές.
  • 1985 - Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας δολοφονεί τον δεκαπεντάχρονο μαθητή Μιχάλη Καλτεζά στα Εξάρχεια. Ακολουθούν επεισόδια σε όλη την Ελλάδα.

