Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Νοεμβρίου.
- 1821 - Ξεκινάει η μάχη της Άρτας κατά την διάρκεια της επανάστασης του 1821.
- 1869 - Στην Αίγυπτο, εγκαινιάζεται η Διώρυγα Σουέζ, που συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με την Ερυθρά Θάλασσα.
- 1973 - Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου.
- 1974 - Ελληνικές βουλευτικές εκλογές.
- 1985 - Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας δολοφονεί τον δεκαπεντάχρονο μαθητή Μιχάλη Καλτεζά στα Εξάρχεια. Ακολουθούν επεισόδια σε όλη την Ελλάδα.
