Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

Ένας hacker με τρεις δεκαετίες εμπειρίας μίλησε κάποτε για όσα πιο ανατριχιαστικά συνάντησε περιηγούμενος στο σκοτεινό κομμάτι του διαδικτύου.

Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί καθημερινά το λεγόμενο «surface web», δηλαδή το κομμάτι του ίντερνετ που είναι προσβάσιμο σε όλους και εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Με πιο απλά λόγια, ό,τι μπορείς να βρεις μέσω Google βρίσκεται στην επιφάνεια του διαδικτύου.

Κάτω από αυτή την επιφάνεια βρίσκεται το «deep web», που περιλαμβάνει σελίδες μη καταχωρημένες στις μηχανές αναζήτησης και απαιτούν συνήθως κωδικούς ή συνδρομές. Ακόμη βαθύτερα υπάρχει το dark web, ένα περιβάλλον πλήρους ανωνυμίας που απαιτεί ειδικούς browsers και λειτουργεί εκτός ελέγχου.

Από black hat σε white hat

Μιλώντας στο Vice το 2021, ένας ανώνυμος hacker εξήγησε ότι με τα χρόνια έγινε «white hat», δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για καλό σκοπό, εντοπίζοντας τρωτά σημεία σε συστήματα και ενημερώνοντας έγκαιρα όσους κινδυνεύουν. Βασικός του στόχος είναι η αντιμετώπιση των ransomware επιθέσεων, στις οποίες εγκληματίες εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό, κλειδώνουν τα δεδομένα ενός συστήματος και απαιτούν χρήματα για να τα επαναφέρουν.

Οι πιο σκοτεινές εμπειρίες του προέρχονται από τους λεγόμενους «black hat» hackers, ανθρώπους χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. Παραδέχτηκε ότι κάποτε ήταν κι εκείνος ένας από αυτούς. Όπως είπε, αρκετοί είναι «καταστροφικοί επιτιθέμενοι» που «θέλουν να δουν τον κόσμο να καίγεται». Ανάμεσα στα περιστατικά που περιέγραψε ήταν και επιθέσεις σε νοσοκομεία, στις οποίες εγκληματίες κλείδωναν κρίσιμα δεδομένα ασθενών.

Επιθέσεις σε νοσοκομεία και λύτρα εκατομμυρίων

«Έχω δει νοσοκομεία να κρυπτογραφούνται και οι άνθρωποι να βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα: να πληρώσουμε για να αποκτήσουμε πρόσβαση ή να ρισκάρουμε ζωές;» είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ότι τα πρώτα ransomware ζητούσαν μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες δολάρια, όμως πλέον οι απαιτήσεις έχουν φτάσει σε εξωφρενικά ποσά. Σε μία πρόσφατη επίθεση, οι δράστες ζητούσαν 70 εκατομμύρια δολάρια για το «κλειδί» που θα ξεκλείδωνε όλα τα μολυσμένα συστήματα. «Μιλάμε για παιχνίδια υψηλού ρίσκου», σημείωσε.

Το άλλο πρόσωπο του dark web

Ένας ακόμη γνωστός ethical hacker, ο Ράιαν Μοντγκόμερι, περιέγραψε το dark web ως χώρο γεμάτο «απαίσιες ιστοσελίδες που κάνουν απαίσια πράγματα». Όπως είπε, μπορεί κανείς να βρει πλαστά χαρτονομίσματα, ψεύτικες ταυτότητες και «οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς», ενώ ο ίδιος έχει αναγκαστεί πολλές φορές να μπει εκεί για να εντοπίσει «αρπακτικούς και παιδόφιλους».

Σε ορισμένες ιστοσελίδες λειτουργεί ακόμη και «μπίζνα» πληρωμένων δολοφόνων, με χρήστες να προσφέρουν bitcoins για τη δολοφονία κάποιου στόχου. Ωστόσο, όπως εξηγεί, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για απατεώνες που απλώς προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα χωρίς να σκοπεύουν να εκτελέσουν κάποια εντολή.

Το σκοτεινό διαδίκτυο παραμένει ένας κόσμος γεμάτος κινδύνους, όπου η ανωνυμία και η απουσία κανόνων επιτρέπουν την άνθηση εγκληματικών δραστηριοτήτων που δύσκολα συναντά κανείς στο φως της επιφάνειας.