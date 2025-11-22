Ένα μυστηριώδες «παγωμένο πλοίο» 120 μέτρων εντόπισε το Google Earth στην Ανταρκτική

Ένα παράξενο αντικείμενο που μοιάζει με ένα τεράστιο πλοίο εντοπίστηκε στο Google Earth στην Ανταρκτική, πυροδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας.

Η ανακάλυψη, που έγινε από έναν YouTuber, γνωστό για την ανάρτηση βίντεο με παράξενα ευρήματα από το Google Earth.

Το βίντεο από το 2021, που κάνει συχνά την εμφάνισή του, ανά διαστήματα, εξακολουθεί να προκαλεί κύμα εικασιών, με τους θεατές να διατυπώνουν τρελές θεωρίες για την προέλευσή του.

Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξέτασαν τις δορυφορικές εικόνες, πολλοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο ήταν πιθανότατα ένα κομμάτι πάγου ή κάποιο άλλο φυσικό σχηματισμό πάγου και όχι ναυάγιο.

Οι συντεταγμένες τοποθετούν το αντικείμενο κοντά στην Ανταρκτική, σε μια περιοχή νότια της Νέας Ζηλανδίας.

Παρά την εμφάνισή του που μοιάζει με πλοίο, το αντικείμενο βρίσκεται σε μια περιοχή γνωστή για το λιώσιμο του πάγου κατά τους θερμότερους μήνες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η εικόνα να είναι παραμορφωμένη από τις ανακλαστικές ιδιότητες του πάγου.

Οι θεωρίες οργιάζουν

Οι θεωρίες που διατυπώνονται όλα αυτά τα χρόνια για την ταυτότητα του αντικεμένου περιλαμβάνουν, έναν προωθητήρα πυραύλου που είχε πέσει πίσω στη Γη, ή ότι το «πλοίο» παρασύρθηκε στην Ανταρκτική μέσω του Τριγώνου των Βερμούδων.

Άλλοι χρήστες εικάζουν ότι το αντικείμενο είναι μέρος ενός κρυμμένου ναυαγίου, που αποκαλύφθηκε από την υποχώρηση των πάγων. Αυτού του είδους οι παράλογες θεωρίες δεν είναι καινούργιες, καθώς στο παρελθόν άλλοι εξερευνητές του Google Earth έχουν ισχυριστεί ότι βρήκαν αρχαίες πυραμίδες ή εξωγήινες κατασκευές στην Ανταρκτική.

Χωρίς ωστόσο ουσιαστικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, αυτές οι ανακαλύψεις αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό.