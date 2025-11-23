Όλοι τα έχουν στο σπίτι - Tα τρόφιμα που είναι τοξικά σε πολύ υψηλές δόσεις

Όλοι τα έχουμε στα ντουλάπια μας, αλλά η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται με μέτρο

Όλοι τα έχουν στο σπίτι - Tα τρόφιμα που είναι τοξικά σε πολύ υψηλές δόσεις
Κάποια από τα τρόφιμα που όλοι έχουν στο σπίτι τους, μπορούν να αποδειχνουν επιβλαβή για την υγεία αν καταναλωθούν σε υψηλές δόσεις, παρά την αθώα εμφάνισή τους.

Τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν τοξίνες, αλλά δεν αρκεί μόνο η ποσότητα, και η λανθασμένη προετοιμασία τους, μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στον οργανισμό.

Αλάτι

Το αλάτι είναι το Α και το Ω της κουζίνας, αλλά λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν τις συνέπειές του. Το πολύ αλάτι προάγει την υψηλή αρτηριακή πίεση και ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται. Η ιδανική κατανάλωση είναι το πολύ έξι γραμμάρια την ημέρα. Ένα έως δύο γραμμάρια αλατιού ανά κιλό σωματικού βάρους θεωρούνται θανατηφόρα.

Μοσχοκάρυδο

Μια πρέζα δεν βλάπτει, αλλά δεν πρέπει να είναι περισσότερο. Σε υψηλές δόσεις (πέντε έως 30 γραμμάρια), ένα μοσχοκάρυδο μπορεί να είναι μεθυστικό σαν φάρμακο και να οδηγήσει σε παραισθήσεις, ναυτία, έμετο και αίσθημα παλμών. Ο λόγος για αυτό είναι η ουσία μυριστικίνη που περιέχει. Αυτό μετατρέπεται σε αμφεταμίνη στο ήπαρ, η οποία έχει διεγερτική δράση. Εάν οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες, υπάρχει ακόμη και κίνδυνος για τη ζωή.

Κανέλα

Όταν αγοράζετε κανέλα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλής ποιότητας κανέλα Κεϋλάνης και τη φθηνότερη κανέλα Cassia. Η κανέλα Cassia περιέχει μεγάλες ποσότητες κουμαρίνης. Σε πειράματα σε ζώα, η ουσία προκάλεσε καρκίνο και σε πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να βλάψει το ήπαρ. Επομένως, δεν πρέπει να είναι περισσότερο από δύο γραμμάρια κανέλας την ημέρα - εκτός από την κανέλα Κεϋλάνης. Αν και αυτό είναι πιο ακριβό, δεν περιέχει σχεδόν καθόλου κουμαρίνη και επομένως είναι ακίνδυνο.

Καφές

Ο καφές είναι απαραίτητος για τους περισσότερους ανθρώπους. Κι όμως η καφεΐνη έχει και τα μειονεκτήματά της - τουλάχιστον σε μεγαλύτερες ποσότητες. Εάν η δόση είναι πολύ υψηλή (δέκα μεγάλα φλιτζάνια), υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από καφεΐνη και είναι επίσης πιθανές καρδιακές αρρυθμίες. Ωστόσο, έως και τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είναι εντάξει και έχουν ακόμη και θετική επίδραση στην υγεία.

Πατάτες

Οι ίδιες οι πατάτες είναι ακίνδυνες και μάλλον ανήκουν στο μενού όλων. Ωστόσο, η ουσία σολανίνη είναι κρυμμένη στη φλούδα. Μια δόση 0,5 χιλιοστόγραμμα σολανίνης ανά κιλό σωματικού βάρους είναι αμφισβητήσιμη, σύμφωνα με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR). Μάλιστα, έχουν ήδη γίνει κάποιες δηλητηριάσεις από πιάτα με πατάτες. Επομένως, η συμβουλή: Πάντα να ξεφλουδίζετε τις πατάτες και να αφαιρείτε τις πράσινες κηλίδες.

Ντομάτες

Οι ντομάτες περιέχουν επίσης σολανίνη. Και εδώ πρέπει να αφαιρεθούν οι πράσινες κηλίδες και να αγοράζονται μόνο ώριμες. Εάν είναι ακόμα πράσινη και άγουρη όταν το αγοράζετε, καλό είναι να περιμένετε μερικές μέρες πριν το φάτε.

Λιναρόσπορος

Οι λιναρόσποροι είναι πραγματικά πολύ υγιεινοί. Ωστόσο, το πρωσικό οξύ μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη μάσηση και την πέψη. Επομένως, δεν πρέπει να είναι περισσότερο από δύο γεμάτες κουταλιές της σούπας.

Κουρκούμη

Ο κουρκουμάς είναι επίσης δημοφιλής. Ωστόσο, το μπαχαρικό και το φαρμακευτικό φυτό από την Ασία πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή - τουλάχιστον σε μεγάλες ποσότητες. Περιέχει κουρκουμίνη - μια βιοδραστική ουσία που έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Ωστόσο, οι αναφορές που σχετίζονται με ηπατική βλάβη αυξήθηκαν στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία χιλιοστόγραμμα κουρκουμίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

