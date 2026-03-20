Αστρονόμοι κατέγραψαν σύγκρουση δύο πλανητών που εξαϋλώθηκαν σε απόσταση 11.000 ετών φωτός

Τα δεδομένα κατέγραψαν τρεις αρχικές «βουτιές» στη φωτεινότητα και στη συνέχεια έντονες, ακανόνιστες διακυμάνσεις, που τον έκαναν να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα αστέρια

Δημήτρης Δρίζος

Αστρονόμοι κατέγραψαν σύγκρουση δύο πλανητών που εξαϋλώθηκαν σε απόσταση 11.000 ετών φωτός
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αστέρας Gaia20ehk, σε απόσταση 11.000 ετών φωτός, παρουσίασε ανεξήγητες πτώσεις και ακανόνιστες διακυμάνσεις στη φωτεινότητά του από το 2016.
  • Η αύξηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας ενώ το ορατό φως μειωνόταν υποδεικνύει ότι τον αστέρα καλύπτει θερμό νέφος σκόνης με θερμοκρασία περίπου 900 Kelvin.
  • Η πιθανότερη αιτία του φαινομένου είναι η σύγκρουση δύο πλανητικών σωμάτων, με τα συντρίμμια να κινούνται σε τροχιά περίπου 1,1 αστρονομικών μονάδων από τον αστέρα.
  • Η μάζα της σκόνης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4 × 10^20 κιλά, ενώ η ύπαρξη περιοδικού σήματος 380 ημερών υποστηρίζει την παρουσία υλικού σε τροχιά γύρω από τον αστέρα.
  • Η ανακάλυψη προσφέρει σπάνια ευκαιρία παρατήρησης της εξέλιξης πλανητικών συστημάτων μετά από συγκρούσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω παρόμοιες ανιχνεύσεις στο μέλλον.
Snapshot powered by AI

Για χρόνια, ο αστέρας Gaia20ehk περνούσε απαρατήρητος. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11.000 ετών φωτός, κοντά στον αστερισμό του Πρύμνη (Puppis), και έμοιαζε με έναν τυπικό, σταθερό αστέρα κύριας ακολουθίας. Όμως το 2016 κάτι άλλαξε: η φωτεινότητά του άρχισε να παρουσιάζει ανεξήγητες πτώσεις και λίγα χρόνια αργότερα η συμπεριφορά του έγινε εντελώς απρόβλεπτη.

Τα δεδομένα κατέγραψαν τρεις αρχικές «βουτιές» στη φωτεινότητα και στη συνέχεια έντονες, ακανόνιστες διακυμάνσεις, που τον έκαναν να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα αστέρια. Το φαινόμενο τράβηξε την προσοχή του Αναστάσιου Τζανιδάκη, υποψήφιου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ο οποίος εντόπισε την ασυνήθιστη συμπεριφορά αναλύοντας αρχειακές παρατηρήσεις.

Η ένδειξη που ήρθε από το υπέρυθρο φως

Αρχικά, τα δεδομένα στο ορατό φως έδειχναν απλώς ότι κάτι παρεμβαλλόταν μπροστά από το αστέρι. Η καθοριστική ανακάλυψη ήρθε όταν οι επιστήμονες συνέκριναν αυτές τις μετρήσεις με παρατηρήσεις στο υπέρυθρο φάσμα.

Ενώ η φωτεινότητα στο ορατό μειωνόταν, στο υπέρυθρο αυξανόταν, υποδεικνύοντας ότι το υλικό που «έκρυβε» τον αστέρα ήταν εξαιρετικά θερμό και εξέπεμπε ακτινοβολία. Οι μετρήσεις δείχνουν θερμοκρασία περίπου 900 Kelvin, με τη σκόνη να καλύπτει σημαντική επιφάνεια γύρω από το άστρο.

Η αντίθετη αυτή συμπεριφορά ενισχύει το σενάριο ότι πρόκειται για νέφη σκόνης που απορροφούν το ορατό φως και επανεκπέμπουν ενέργεια στο υπέρυθρο. Μάλιστα, η αυξημένη υπέρυθρη ακτινοβολία διατηρείται εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από νεότερες παρατηρήσεις.

Σενάριο σύγκρουσης πλανητικών σωμάτων

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι το φαινόμενο οφείλεται σε σύγκρουση δύο πλανητικών σωμάτων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα συντρίμμια κινούνται γύρω από το άστρο σε τροχιά περίπου 1,1 αστρονομικών μονάδων, δηλαδή σε απόσταση παρόμοια με αυτή της Γης από τον Ήλιο. Η ύπαρξη περιοδικού σήματος διάρκειας περίπου 380 ημερών ενισχύει αυτή την υπόθεση.

Η μάζα της σκόνης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4 × 10^20 κιλά, συγκρίσιμη με μικρούς δορυφόρους όπως ο Εγκέλαδος, ενώ οι αρχικοί πλανητικοί σχηματισμοί που συγκρούστηκαν θα ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι.

Οι πρώτες μεταβολές στη φωτεινότητα ίσως καταγράφουν τα στάδια πριν από τη μεγάλη σύγκρουση, με διαδοχικές μικρότερες επαφές πριν από το καταστροφικό γεγονός που δημιούργησε το νέφος συντριμμιών.

Ένα «παράθυρο» στο παρελθόν του ηλιακού συστήματος

Η σημασία της ανακάλυψης ξεπερνά την περίπτωση ενός μόνο αστέρα. Παρόμοιες συγκρούσεις θεωρείται ότι διαμόρφωσαν και το δικό μας ηλιακό σύστημα. Το επικρατέστερο μοντέλο για τη δημιουργία της Σελήνης, για παράδειγμα, περιλαμβάνει σύγκρουση της πρώιμης Γης με σώμα μεγέθους Άρη.

Αν και ο Gaia20ehk δεν αποτελεί ακριβές «αντίγραφο» ενός τέτοιου γεγονότος, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να παρατηρηθεί σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη ενός πλανητικού συστήματος μετά από μια μεγάλη σύγκρουση.

Ο αστέρας φαίνεται να είναι νεαρής ηλικίας τύπου F, κάτι που συνάδει με το χαοτικό περιβάλλον των νεαρών πλανητικών συστημάτων, όπου τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι συχνές.

Περισσότερες ανακαλύψεις στο μέλλον

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περίπτωση του Gaia20ehk δεν θα παραμείνει μοναδική. Μελλοντικές παρατηρήσεις, ιδιαίτερα στο υπέρυθρο, αλλά και μεγάλα προγράμματα χαρτογράφησης του ουρανού, ενδέχεται να εντοπίσουν δεκάδες παρόμοια φαινόμενα τα επόμενα χρόνια.

Η κατανόηση του πόσο συχνές είναι τέτοιες συγκρούσεις αποτελεί κρίσιμο ερώτημα για την αστροβιολογία και την εξέλιξη των πλανητικών συστημάτων.

Προς το παρόν, ο Gaia20ehk συνεχίζει να τρεμοπαίζει μυστηριωδώς, παραμένοντας εν μέρει καλυμμένος από το νέφος συντριμμιών και προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο της δημιουργίας – και καταστροφής – κόσμων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57LIFESTYLE

Στην αντεπίθεση η Αγγελική Ηλιάδη: Απειλεί με μηνύσεις μετά την αγωγή της οικογένειας Λαζαρίδη

12:56ΠΟΛΤΟΣ

Patriot έχουμε, βλήματα για τα αντιαεροπορικά έχουμε;

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για τις τιμές στην ενέργεια»

12:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA εξερευνά την επιφάνεια του Άρη και ανακαλύπτει ένα παλιό ποτάμι κρυμμένο σε βάθος 35 μέτρων

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές σε 50 χώρες το 2026: Πως θα επηρεάσει το αποτέλεσμα η οικονομία και η οργή για τα ακριβά καύσιμα

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ για να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

12:31ME TO N & ME TO Σ

Ντρέπεται ήδη και η ντροπή

12:26ΥΓΕΙΑ

Busy μέρα; Μικρά tips για να φροντίζεις το χαμόγελό σου on the go  

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε χτυπημένη σε πυλωτή

12:19WHAT THE FACT

Εαρινή ισημερία: Γιατί ξεκινά από σήμερα η άνοιξη και όχι στις 21 Μαρτίου

12:13ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για 123 προσλήψεις στο ΕΑΠ

12:11WHAT THE FACT

Αστρονόμοι κατέγραψαν σύγκρουση δύο πλανητών που εξαϋλώθηκαν σε απόσταση 11.000 ετών φωτός

12:00ΕΥ ΖΗΝ

Μόριο αίματος από πύθωνες γίνεται φάρμακο απώλειας βάρους χωρίς τις παρενέργειες των GLP-1

11:55ΥΓΕΙΑ

Γονιμότητα μετά την ηλικία των 40: Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ελληνική ναυμαχία που ενέπνευσε τους οπαδούς της Μπέτις - Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό coreo

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο του Ιράν ίσως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στον δρόμο Ηρακλείου – Ανωγείων: Μεγάλος βράχος έκλεισε τη μία λωρίδα

11:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Εξηγεί τα σενάρια της κρίσης στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν

11:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παράνομες βιντεοσκοπήσεις, τραμπουκισμούς και εκδιώξεις δικαστικών από «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού» καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε χτυπημένη σε πυλωτή

11:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Πότε έρχεται η άνοιξη

11:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παράνομες βιντεοσκοπήσεις, τραμπουκισμούς και εκδιώξεις δικαστικών από «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού» καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

12:31ME TO N & ME TO Σ

Ντρέπεται ήδη και η ντροπή

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια των εχθρών μας» - Το πρώτο βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη

11:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Εξηγεί τα σενάρια της κρίσης στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε μέσα σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας - Το πρώτο σύμπτωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ