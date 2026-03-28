Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

Ο κόκκινος πλανήτης περιστρέφεται λίγο πιο γρήγορα και επιταχύνει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο πλανήτης Άρης θέτει νέους προβληματισμούς στους επιστήμονες.

Σε μία μελέτη βασισμένη σε δεδομένα από την αποστολή InSight της NASA, υποδηλώνει ότι μια μεγάλη δομή κρυμμένη κάτω από την ηφαιστειακή περιοχή Tharsis θα μπορούσε να αλλάξει την περιστροφή του κόκκινου πλανήτη.

Η έρευνα εμβαθύνει σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια: ο Άρης περιστρέφεται λίγο πιο γρήγορα και επιταχύνει. Αυτή η επιτάχυνση είναι ελάχιστη, αλλά μετρήσιμη, και είχε περάσει πολύς καιρός χωρίς πειστική εξήγηση.

Τώρα, τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από την ομάδα με επικεφαλής τον Bart Root, καθηγητή πλανητικής εξερεύνησης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ, τοποθετούν την εστίαση κάτω από τον φλοιό του Άρη.

Όπως εξήγησε ο επιστήμονας στο Live Science, το κλειδί θα ήταν σε ένα είδος ελαφρού υλικού που αναδύεται από τον μανδύα κάτω από το Tharsis, μια τεράστια ηφαιστειακή περιοχή που κυριαρχεί σε ένα μέρος του ημισφαιρίου του Άρη. Αυτή η εσωτερική συμπεριφορά θα βοηθούσε να εξηγηθεί γιατί αυτή η περιοχή συσσώρευσε μερικά από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια και βουνά σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, κάτι που διακρίνει τον Άρη από τη Γη.

Μια ανωμαλία

Σε αντίθεση με τον πλανήτη μας, ο Άρης δεν παρουσιάζει μια ενεργή τεκτονική πλάκα συγκρίσιμη με αυτή της Γης. Αυτό σημαίνει ότι η λάβα από τα αρχαία ηφαιστειακά της επεισόδια δεν ανακατανεμήθηκε με τον ίδιο τρόπο και συσσωρεύτηκε για εκατομμύρια χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν η Tharsis, μια τεράστια περιοχή μεγέθους περίπου 6.000 χιλιομέτρων, γεμάτη ηφαιστειακούς γίγαντες.

Με τα σεισμικά και γεωφυσικά δεδομένα που έλαβε το InSight, οι ερευνητές εκτίμησαν καλύτερα το πάχος του φλοιού του Άρη και δοκίμασαν διαφορετικές προσομοιώσεις για να καταλάβουν γιατί αυτή η περιοχή κατέληξε να επιβληθεί σε ένα τόσο μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Γιατί ο Άρης επιταχύνει την περιστροφή του

Η μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπέρα συνδέοντας την ίδια βαθιά δομή με ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο: τη σταδιακή συντόμευση της ημέρας του Άρη. Συγκρίνοντας τις μετρήσεις από τους ανιχνευτές Viking, που έφτασαν τη δεκαετία του 1970, με τις πιο πρόσφατες από το InSight, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η διάρκεια της ημέρας στον Άρη συρρικνώνεται κατά περίπου 70 μικροδευτερόλεπτα ετησίως.

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι, εάν αυτό το ελαφρύ υλικό ανέβει κάτω από τον ισημερινό του Άρη, άλλες πυκνότερες μάζες θα πρέπει να κινηθούν προς περιοχές πιο κοντά στον άξονα περιστροφής. Μια τέτοια εσωτερική αναπροσαρμογή θα αρκούσε, τουλάχιστον σε μια τάξη μεγέθους, για να εξηγήσει την επιτάχυνση του πλανήτη.

Η υπόθεση όχι μόνο προσφέρει μια πιθανή απάντηση στο μυστήριο, αλλά αναγκάζει επίσης μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι μικροί βραχώδεις κόσμοι ψύχονται και εξελίσσονται, επειδή ο Άρης θα μπορούσε να διατηρήσει τη γεωλογική θερμότητα για πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Geophysical Research: Planets,

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΚΟΣΜΟΣ

«Πιες χυμό ροδιού για να χτυπήσεις το Τελ Αβίβ με μεγαλύτερη ακρίβεια» - Nέα AI ανάρτηση του Ιράν

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Καρυστιανού:Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

10:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Το έκανε κι αυτό o ΛεΜπρον Τζέιμς: Η πρώτη ασίστ «πατέρα – γιού» στην ιστορία του NBA!

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την πρώτη επίθεση τους στο Ισραήλ

10:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Ποιες μέρες θα είναι κλειστά

10:15WHAT THE FACT

Διαστημικός βράχος με ταχύτητα 56.000 χλμ/ώρα «προσγειώνεται» στο υπνοδωμάτιο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες - Έμειναν 6 μέρες χωρίς τροφή και νερό, πετούσαν νεκρούς στη θάλασσα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Novibet Volley League: Μια επένδυση στο μέλλον του ελληνικού βόλεϊ!

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Άγιον Όρος ο Κικίλιας για αυτοψίες σε λιμένες: Έργα αναβάθμισης σε Μεγίστη Λαύρα και Ιβήρων

09:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Δεν είχε αντίπαλο ο Κίμι Αντονέλι, δεύτερη διαδοχική pole position στη Σουζούκα!

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και επιτέθηκαν σε θαμώνες

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Τόλκαν: Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών «Επιστροφή στο Μέλλον» και «Top Gun»

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έλαμψαν» Ντόντσιτς και Γιόκιτς κι έγραψαν ιστορία – Όλα τα αποτελέσματα (28/03)

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κίνδυνος για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης από την κρίση στο Ιράν

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Oι Χούθι, επιβεβαιώνουν την «είσοδό» τους στον πόλεμο, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στο δημόσιο: Έως 2,5 μισθοί επιπλέον από το 2023 - Οι 35 αυξήσεις που δόθηκαν - Ποιοι κερδίζουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Oι Χούθι, επιβεβαιώνουν την «είσοδό» τους στον πόλεμο, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και επιτέθηκαν σε θαμώνες

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «Φως στο Τούνελ» στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την πρώτη επίθεση τους στο Ισραήλ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες - Έμειναν 6 μέρες χωρίς τροφή και νερό, πετούσαν νεκρούς στη θάλασσα

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόγνωση Καλλιάνου

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ