Το νησί που δεν υπάρχει στον χάρτη - Το «καμουφλάζ» πάγου το έκανε αόρατο

Snapshot Ένα άγνωστο νησί ανακαλύφθηκε τυχαία στα βορειοδυτικά της Θάλασσας Γουέντελ κατά την αποστολή του παγοθραυστικού Polarstern στην Ανταρκτική.

Το νησί ήταν καλυμμένο με πάγο που το καμουφλάριζε, γι' αυτό δεν εμφανιζόταν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ή δορυφορικές εικόνες.

Η ακριβής θέση του νησιού διαφέρει σημαντικά από αυτή που αναγράφεται σε υπάρχοντες ναυτικούς χάρτες, προκαλώντας χαρτογραφική αβεβαιότητα.

Το πλήρωμα κατάφερε να χαρτογραφήσει λεπτομερώς τον βυθό γύρω από το νησί, που έχει μήκος 130 μέτρα, πλάτος 50 μέτρα και υψώνεται 16 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Θα δοθεί επίσημο όνομα στο νησί και θα ενσωματωθεί σε διεθνείς χάρτες και επιστημονικές βάσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ένα απροσδόκητο κεφάλαιο στην εξερεύνηση της Ανταρκτικής πρόσθεσε η τελευταία αποστολή του παγοθραυστικού Polarstern, του γερμανικού Ινστιτούτου Alfred Wegener (AWI), όταν ένα άγνωστο νησί αναδύθηκε στα βορειοδυτικά της Θάλασσας Γουέντελ.

Η ανακάλυψη έγινε σχεδόν τυχαία: το πλοίο έπρεπε να αναζητήσει καταφύγιο εξαιτίας κακοκαιρίας κοντά στο νησί Joinville, όταν διασταυρώθηκε με έναν αχαρτογράφητο μέχρι τότε βραχώδη σχηματισμό, του οποίου η πραγματική θέση δεν συνέπιπτε με αυτή που υποδεικνύεται στους χάρτες: ήταν σχεδόν ένα ναυτικό μίλι εκτοπισμένο.

Το εύρημα υπόσχεται να αλλάξει τόσο την πολική χαρτογράφηση όσο και τον σχεδιασμό μελλοντικών διαδρομών, καθώς παρέχει πρωτοφανή δεδομένα σε μια βασική περιοχή για τα παγκόσμια ωκεάνια ρεύματα.

Το πλήρωμα κατάφερε να πλησιάσει μόνο 150 μέτρα της ακτής, διατηρώντας ένα ασφαλές βύθισμα 50 μέτρων κάτω από το κύτος. Αυτό τους επέτρεψε να περικυκλώσει το νησί και να χαρτογραφήσει λεπτομερώς τον βυθό του.

Αυτή είναι η πρώτη συστηματική μέτρηση και τεκμηρίωση αυτού του γεωγραφικού χαρακτηριστικού. Το νησί ξεπερνά τις διαστάσεις του ίδιου του Polarstern: έχει μήκος 130 μέτρα και πλάτος 50 μέτρα και προεξέχει 16 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Μέχρι τώρα, η ύπαρξή του υπονοούνταν μόνο σε ορισμένους χάρτες ως πιθανός κίνδυνος, αλλά δεν εμφανιζόταν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ή δορυφορικές εικόνες, όπου ο πάγος το καμουφλάριζε.

Η χαρτογραφική αβεβαιότητα και η διεθνής διαδικασία ονοματοδοσίας

Η ανακάλυψη θέτει μια χαρτογραφική πρόκληση: κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτός ο σχηματισμός επισημαίνεται ως «επικίνδυνη και ανεξερεύνητη περιοχή» στους ναυτικούς χάρτες, αλλά δεν εμφανίζεται στα επίσημα αρχεία των ακτών της Ανταρκτικής.

Επιπλέον, η τοποθεσία που υποδεικνύεται στα υπάρχοντα έγγραφα δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα. Ούτε οι δορυφορικές εικόνες βοήθησαν: το παχύ στρώμα πάγου που κάλυπτε το νησί το έκανε αόρατο, περιπλέκοντας τυχόν προηγούμενες προσπάθειες αναγνώρισής του.

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτής της ανακάλυψης: πρέπει να δοθεί στο νησί ένα όνομα και να ενσωματωθεί επίσημα σε διεθνείς χάρτες.

Η ομάδα θα δημοσιεύσει την ακριβή τοποθεσία του νησιού μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ενημερώσει σημαντικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως ο Διεθνής Βαθυμετρικός Χάρτης του Νότιου Ωκεανού.

Η έλλειψη ακριβών πληροφοριών και λεπτομερών μετρήσεων στην περιοχή εξηγεί γιατί φυσικά φαινόμενα όπως αυτό μπορούν να παραμείνουν κρυφά για τόσο καιρό.