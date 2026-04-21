Αρχαίο κρανίο 7.500 ετών που είχε χαρακτηριστεί ως πιθανό υβρίδιο Νεάντερταλ επαναξιολογείται

Το κρανιακό οστό, που βρέθηκε στην περιοχή Hahnöfersand, υποβλήθηκε σε ραδιοάνθρακα, με αρχικά αποτελέσματα ηλικίας 36.000 ετών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το κρανιακό οστό Hahnöfersand, που αρχικά θεωρήθηκε υβρίδιο Νεάντερταλ
  • ανθρώπου, έχει ηλικία περίπου 7.500 ετών και ανήκει σε άτομο της Μεσολιθικής εποχής.
  • Νέα τρισδιάστατη συγκριτική ανάλυση καταδεικνύει ότι το δείγμα εντάσσεται σαφώς στην ποικιλία του σύγχρονου ανθρώπου και δεν παρουσιάζει ενδιάμεση μορφολογία με Νεάντερταλ.
  • Παλαιότερες ερμηνείες περί υβριδισμού οφείλονταν σε ακραία μορφολογικά χαρακτηριστικά που όμως δεν είναι ασυνήθιστα για σύγχρονους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
  • Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι πραγματικά υβρίδια Νεάντερταλ
  • σύγχρονου ανθρώπου προέρχονται από πολύ παλαιότερες εποχές, όταν τα δύο είδη συνυπήρχαν και αλληλεπιδρούσαν.
  • Η μελέτη δημοσιεύεται στο Scientific Reports και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και της σχέσης μεταξύ Νεάντερταλ και Homo sapiens.
Το 1973, αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ένα μέρος ανθρώπινου κρανίου που δεν συνοδευόταν από πολιτιστικά ευρήματα, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίησή του. Αρχικές αναλύσεις είχαν δείξει πως το δείγμα παρουσίαζε συνδυασμό χαρακτηριστικών Νεάντερταλ και σύγχρονου ανθρώπου, οδηγώντας στην υπόθεση ότι πρόκειται για υβρίδιο των δύο ειδών.

Το κρανιακό οστό, που βρέθηκε στην περιοχή Hahnöfersand, υποβλήθηκε σε ραδιοάνθρακα, με αρχικά αποτελέσματα ηλικίας 36.000 ετών. Αυτό εναρμονιζόταν με τη θεωρία του υβριδισμού, καθώς είναι γνωστό ότι Νεάντερταλ και Homo sapiens διασταυρώνονταν περίπου εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, μεταγενέστερες μελέτες διέψευσαν αυτή την εκτίμηση, υποδεικνύοντας πως το οστό Hahnöfersand έχει ηλικία περίπου 7.500 ετών και ανήκει σε άτομο της Μεσολιθικής εποχής, δηλαδή πολλούς αιώνες μετά την εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Παρόλα αυτά, το δείγμα συνεχίζει να αναφέρεται συχνά ως υβρίδιο Νεάντερταλ-ανθρώπου στη σχετική βιβλιογραφία.

Πλέον, νέα έρευνα έρχεται να αποσαφηνίσει οριστικά το ζήτημα. Με τη χρήση τρισδιάστατης συγκριτικής ανάλυσης, οι ερευνητές σύγκριναν το κρανιακό οστό Hahnöfersand με πλήθος κρανίων Νεάντερταλ και Homo sapiens διαφόρων ηλικιών, καταλήγοντας ότι το δείγμα εντάσσεται σαφώς στην ποικιλία του σύγχρονου ανθρώπου.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν: «Οι πολυμεταβλητές αναλύσεις αποδεικνύουν μία ξεκάθαρη μορφολογική συγγένεια μεταξύ του Hahnöfersand και του Homo sapiens». Παλαιότεροι ερευνητές είχαν προτείνει πως το συγκεκριμένο οστό ήταν «ακραίο» για σύγχρονο άνθρωπο, δημιουργώντας την εντύπωση υβριδισμού. Ωστόσο, η νέα ανάλυση δείχνει ότι κρανία του Μεσαίωνα εμφανίζουν παρόμοιες αναλογίες με το προϊστορικό δείγμα, υποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο.

Συνοψίζοντας, οι ερευνητές επισημαίνουν: «Το κρανιακό οστό από το Hahnöfersand ταιριάζει περισσότερο με τον ολόκαινο Homo sapiens, συμφωνώντας με τη νεότερη χρονολόγηση της μεσολιθικής εποχής. Δεν παρουσιάζει ενδιάμεση μορφολογία μεταξύ Νεάντερταλ και Homo sapiens, όπως είχε προηγουμένως υποτεθεί».

Η ανακάλυψη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι το δείγμα είναι μόλις 7.500 ετών. Για πραγματικά υβρίδια Νεάντερταλ-σύγχρονου ανθρώπου, πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πιο πίσω, σε περιόδους όπου τα δύο είδη ζούσαν παράλληλα και αναμειγνύονταν. Στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, οστά ηλικίας περίπου 100.000 ετών δείχνουν στοιχεία κοινής ταφής και πολιτισμού μεταξύ των δύο πληθυσμών. Στη Δυτική Ευρώπη, η επαφή και η δημιουργία υβριδικών πληθυσμών συνέβη αργότερα, πιθανώς μέχρι και πριν από 30.000 χρόνια.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports και συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και της σχέσης μεταξύ Νεάντερταλ και σύγχρονου ανθρώπου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

11:55WHAT THE FACT

Αρχαίο κρανίο 7.500 ετών που είχε χαρακτηριστεί ως πιθανό υβρίδιο Νεάντερταλ επαναξιολογείται

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ίδιο πάνελ απόψε Τσίπρας με Δούκα, Μώραλη και Χαρδαλιά - Παρουσιάζουν βιβλίο για τον Μπουτάρη

11:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πανηγύρισε πρόωρα σε μαραθώνιο... και έχασε τη νίκη στο νήμα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τα μολυσμένα βαζάκια της HiPP: Η εταιρεία βρεφικων τροφών καταγγέλλει πως είναι στόχος απόπειρας εκβιασμού

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

11:43WHAT THE FACT

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κατέγραψε ροζ γιγαντιαία καρδιά στην Αργεντινή – Η προέλευσή της

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Έληξε η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο λιμάνι

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το αλεύρι σίτου να κάνει την αύξηση βάρους ευκολότερη;

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό - Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τασούλα

11:30ANNOUNCEMENTS

Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026: Στο επίκεντρο η νέα οικονομία της μακροζωίας

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επίθεση σκυλιού σε παιδί κοντά σε σχολείο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο 12χρονος

11:24ANNOUNCEMENTS

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026: Πέρσες του Αισχύλου - 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

11:14ANNOUNCEMENTS

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

11:11ANNOUNCEMENTS

Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το Πάμε Στοίχημα

11:03LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Ο Λιάγκας ανεβάζει ταχύτητα και η τηλεθέαση γίνεται χαρτί διαπραγμάτευσης

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

10:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΓ υπουργείου Παιδείας για το Χαϊδάρι: Δεν ήταν σπασμένο το κάγκελο, φαίνεται στις φωτογραφίες

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επίθεση σκυλιού σε παιδί κοντά σε σχολείο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο 12χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ