Αρχαίο κρανίο 7.500 ετών που είχε χαρακτηριστεί ως πιθανό υβρίδιο Νεάντερταλ επαναξιολογείται

Το 1973, αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ένα μέρος ανθρώπινου κρανίου που δεν συνοδευόταν από πολιτιστικά ευρήματα, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίησή του. Αρχικές αναλύσεις είχαν δείξει πως το δείγμα παρουσίαζε συνδυασμό χαρακτηριστικών Νεάντερταλ και σύγχρονου ανθρώπου, οδηγώντας στην υπόθεση ότι πρόκειται για υβρίδιο των δύο ειδών.

Το κρανιακό οστό, που βρέθηκε στην περιοχή Hahnöfersand, υποβλήθηκε σε ραδιοάνθρακα, με αρχικά αποτελέσματα ηλικίας 36.000 ετών. Αυτό εναρμονιζόταν με τη θεωρία του υβριδισμού, καθώς είναι γνωστό ότι Νεάντερταλ και Homo sapiens διασταυρώνονταν περίπου εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, μεταγενέστερες μελέτες διέψευσαν αυτή την εκτίμηση, υποδεικνύοντας πως το οστό Hahnöfersand έχει ηλικία περίπου 7.500 ετών και ανήκει σε άτομο της Μεσολιθικής εποχής, δηλαδή πολλούς αιώνες μετά την εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Παρόλα αυτά, το δείγμα συνεχίζει να αναφέρεται συχνά ως υβρίδιο Νεάντερταλ-ανθρώπου στη σχετική βιβλιογραφία.

Πλέον, νέα έρευνα έρχεται να αποσαφηνίσει οριστικά το ζήτημα. Με τη χρήση τρισδιάστατης συγκριτικής ανάλυσης, οι ερευνητές σύγκριναν το κρανιακό οστό Hahnöfersand με πλήθος κρανίων Νεάντερταλ και Homo sapiens διαφόρων ηλικιών, καταλήγοντας ότι το δείγμα εντάσσεται σαφώς στην ποικιλία του σύγχρονου ανθρώπου.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν: «Οι πολυμεταβλητές αναλύσεις αποδεικνύουν μία ξεκάθαρη μορφολογική συγγένεια μεταξύ του Hahnöfersand και του Homo sapiens». Παλαιότεροι ερευνητές είχαν προτείνει πως το συγκεκριμένο οστό ήταν «ακραίο» για σύγχρονο άνθρωπο, δημιουργώντας την εντύπωση υβριδισμού. Ωστόσο, η νέα ανάλυση δείχνει ότι κρανία του Μεσαίωνα εμφανίζουν παρόμοιες αναλογίες με το προϊστορικό δείγμα, υποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο.

Συνοψίζοντας, οι ερευνητές επισημαίνουν: «Το κρανιακό οστό από το Hahnöfersand ταιριάζει περισσότερο με τον ολόκαινο Homo sapiens, συμφωνώντας με τη νεότερη χρονολόγηση της μεσολιθικής εποχής. Δεν παρουσιάζει ενδιάμεση μορφολογία μεταξύ Νεάντερταλ και Homo sapiens, όπως είχε προηγουμένως υποτεθεί».

Η ανακάλυψη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι το δείγμα είναι μόλις 7.500 ετών. Για πραγματικά υβρίδια Νεάντερταλ-σύγχρονου ανθρώπου, πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πιο πίσω, σε περιόδους όπου τα δύο είδη ζούσαν παράλληλα και αναμειγνύονταν. Στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, οστά ηλικίας περίπου 100.000 ετών δείχνουν στοιχεία κοινής ταφής και πολιτισμού μεταξύ των δύο πληθυσμών. Στη Δυτική Ευρώπη, η επαφή και η δημιουργία υβριδικών πληθυσμών συνέβη αργότερα, πιθανώς μέχρι και πριν από 30.000 χρόνια.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports και συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και της σχέσης μεταξύ Νεάντερταλ και σύγχρονου ανθρώπου.