Πώς ο εθισμός στον ήχο κάλυψε τον φόβο της εσωτερικής «ησυχίας»

Στο «Franklin High School» στο Πόρτλαντ, οι μαθητές υποχρεούνται να σφραγίζουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες στην αρχή της σχολικής ημέρας. Ωστόσο, τα ακουστικά και τα earbuds δεν χωρούν σε αυτές τις θήκες.

«Τεχνικά, τα AirPods και παρόμοια δεν επιτρέπονται, αλλά πολλοί τα χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς, ειδικά επειδή μπορούν να τα κρύψουν με τα μαλλιά τους», λέει ο 17χρονος μαθητής Easton Atlansky, ο οποίος έχει παρατηρήσει ότι πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν AirPods ή ακουστικά μεταξύ των μαθημάτων.

«Νομίζω ότι ένα μέρος του είναι πως μεγαλώσαμε με την τεχνολογία συνεχώς γύρω μας. Ειδικά λόγω της πανδημίας covid, έχουμε συνηθίσει σε συνεχή διέγερση από το TikTok και το YouTube», λέει ο Atlansky. «Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι έχουμε πλήρη έλεγχο και ότι μπορούμε να σταματήσουμε όποτε θέλουμε, αλλά είμαστε άνθρωποι και αυτό επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου μας σε κάποιο βαθμό».

Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στον εθιστικό χαρακτήρα των οθονών και στον χρόνο μπροστά σε αυτές ως δείκτη υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας. Ωστόσο, και η κατανάλωση ήχου καταλαμβάνει πολλές ώρες της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, χωρίς να έχει μελετηθεί στον ίδιο βαθμό.

Έκθεση της Edison το 2025 έδειξε ότι ο αριθμός των ενηλίκων στις ΗΠΑ που ακούν podcasts βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αν και το ραδιόφωνο εξακολουθεί να κυριαρχεί. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτή η συνήθεια είναι συνεχής, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ημέρας τους.

«Είναι μια συμπεριφορά που γίνεται από συνήθεια και πάρα πολλοί άνθρωποι την υιοθετούν», λέει η ψυχολόγος Gloria Mark, καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Irvine και συγγραφέας του βιβλίου Attention Span (2023). «Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα στο οποίο βρισκόμαστε. Κοιτάζουμε γύρω μας και όλοι έχουν τα AirPods στα αυτιά τους».

Ο ψυχίατρος και θεραπευτής Clifford Sussman, που ειδικεύεται στη χρήση οθονών από παιδιά, λέει ότι παρότι υπάρχει περιορισμένη κλινική έρευνα για την υπερβολική κατανάλωση ήχου, οι ασθενείς του και οι γονείς τους τον ρωτούν συχνά γι’ αυτό. Και, όπως εξηγεί, η κατανάλωση ήχου μπορεί θεωρητικά να γίνει εξίσου εθιστική με τη χρήση οθονών.

«Το νούμερο ένα πράγμα που προκαλεί απελευθέρωση ντοπαμίνης, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες, δεν είναι το τι λαμβάνεις, αλλά το πόσο γρήγορα το λαμβάνεις», λέει.

Ένα smartphone προσφέρει άμεση ικανοποίηση, φέρνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα οποιοδήποτε τραγούδι, audiobook, podcast ή βίντεο. «Αν διεγειρόμαστε για πολύ ώρα, απευαισθητοποιούμαστε σε αυτή τη διέγερση και αναπτύσσουμε ανοχή», προσθέτει.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να συγκεντρώνονται καλύτερα ακούγοντας μουσική. «Δημιουργείται ένα είδος “λευκού θορύβου”, που παραδόξως βοηθά να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνουν, γιατί καλύπτει άλλους περισπασμούς», λέει ο Sussman. Ωστόσο, το πρόβλημα εμφανίζεται όταν κάποιος συνηθίζει τόσο πολύ το συνεχές, κατά παραγγελία περιεχόμενο, που δεν θέλει να σταματήσει.

«Αν σταματήσει», εξηγεί, «μπαίνεις σε μια κατάσταση που μοιάζει με στέρηση», γνωστή ως σύνδρομο ανεπάρκειας ανταμοιβής. «Μπορεί να γίνεις ευερέθιστος όταν δεν ακούς μουσική ή άλλο περιεχόμενο, να νιώθεις άγχος ή ακόμα και κατάθλιψη. Το πιο συνηθισμένο είναι η βαρεμάρα».

Η 26χρονη Julia Knox, που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, ακούει ενημερωτικά podcasts στις πρωινές και απογευματινές μετακινήσεις της. Στη συνέχεια, επιλέγει ψυχαγωγικά podcasts ενώ πλένει πιάτα, κάνει δουλειές ή περπατά στην πόλη, δημιουργώντας σχεδόν ένα συνεχές «ηχητικό υπόβαθρο» μέσα στη μέρα της.

«Αυτό που σκέφτομαι συνέχεια είναι: Είναι κακό που δεν μπορώ να κάνω πράγματα χωρίς να ακούω κάτι;» λέει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί πραγματικά να σταματήσει — στη δουλειά δεν ακούει — αλλά, όπως προσθέτει, η σιωπηλή σκέψη συχνά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί «την επιλογή να καταναλώνεις κάτι που κάνει τα πράγματα πιο ευχάριστα».

Ο Trey Shilts, 28 ετών, που ζει στο Λος Άντζελες και φορά ένα AirPod ενώ οδηγεί, βλέπει τη δική του χρήση ήχου κάπως έτσι: «Προσπαθώ να το σκέφτομαι ως: “Αυτό είναι το ραδιόφωνό μου, αυτό είναι σαν τα κανάλια αγορών που η γιαγιά μου άφηνε να παίζουν στο παρασκήνιο”», λέει. «Η διαφορά είναι ότι εκείνοι δεν είχαν τη δυνατότητα να το έχουν μαζί τους, δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο».

«Κατά κάποιον τρόπο, έχω πάντα μια φωνή στο κεφάλι μου», λέει η Vicki Lesley, 49 ετών, από το Μπράιτον, η οποία ακούει podcasts ενώ μαγειρεύει, απλώνει ρούχα στην αυλή ή προσπαθεί να κοιμηθεί.

Για τη Lesley, που είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ, το ραδιόφωνο και τα podcasts κάνουν τις δουλειές του σπιτιού πιο ευχάριστες, αλλά περιορίζουν τον χρόνο που αφιερώνει απλώς στο να σκέφτεται. Θυμάται ότι παλαιότερα πήγαινε στη δουλειά της με ποδήλατο, μια διαδρομή 40 λεπτών κατά την οποία δεν άκουγε τίποτα.

«Σκεφτόμουν ιδέες για τα προγράμματα που δούλευα ή ακόμα και προσωπικά ζητήματα», λέει. «Αυτός ο χρόνος νοητικής επεξεργασίας — δεν τον έχω πλέον, γιατί έχω πάντα ένα podcast να παίζει».

Είναι επιβλαβής η υπερβολική κατανάλωση ήχου;

«Όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας», έγραψε ο Blaise Pascal, «προέρχονται από την αδυναμία του ανθρώπου να καθίσει ήσυχα μόνος σε ένα δωμάτιο».

Αλλά είναι πάντα επιβλαβής η υπερβολική κατανάλωση ήχου; Το ηχητικό περιεχόμενο συχνά φαίνεται πιο «αθώο» σε σχέση με τον χρόνο μπροστά σε οθόνες — η Lesley, για παράδειγμα, παρακολουθούσε με προσήλωση ραδιοφωνικές αναφορές για πρόσφατη αποστολή στη Σελήνη, η Knox ενημερώνεται από πρωινά δελτία ειδήσεων, ενώ ο Shilts προτιμά κωμικά podcasts.

«Ο ορισμός του εθισμού είναι ότι συνεχίζεις να κάνεις κάτι, παρόλο που σου δημιουργεί προβλήματα», λέει ο Sussman. Αν η συνεχής ακρόαση σε βοηθά να λειτουργείς, ακόμα κι αν νιώθεις εξάρτηση, δεν είναι απαραίτητα εθισμός, προσθέτει. Αν όμως επηρεάζει τη διάθεσή σου ή βλάπτει τις σχέσεις σου, και δεν μπορείς να σταματήσεις, τότε ίσως πρόκειται για εθισμό.

«Είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε τον εθισμό στην τεχνολογία ως ένα φάσμα και όχι ως κάτι απόλυτο», λέει. «Δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς ανθρώπους που να μπορούν να πουν ότι δεν είχαν ποτέ πρόβλημα λόγω της χρήσης οθονών.»

«Σε περιόδους που έχω πολλά να διαχειριστώ», λέει ο Shilts, «όταν η δυσκολία συγκέντρωσης είναι καθημερινή πραγματικότητα, τα podcasts μου δίνουν το απαραίτητο ερέθισμα για να προχωρήσω». Ωστόσο, προσθέτει ότι η συνεχής ακρόαση «κάνει λίγο πιο δύσκολο να βρίσκεσαι με πραγματικούς ανθρώπους. Αυτή η “κατά παραγγελία”, χωρίς απαιτήσεις κοινωνική επαφή με τέτοιες “παρα-κοινωνικές” προσωπικότητες είναι κάπως εθιστική».

Όταν γεμίζουμε κάθε ελεύθερη στιγμή με ήχο, λέει η Mark, ειδικά αν είναι γεμάτος στίχους ή αποσπά την προσοχή, «δεν δίνουμε στο μυαλό μας την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Το στρες συσσωρεύεται όταν δεν αφήνουμε τον εγκέφαλο να χαλαρώσει».

Η νοητική ηρεμία έχει κρίσιμο ρόλο, προσθέτει: «Όταν δεν ασχολούμαστε με κάποια γνωστική δραστηριότητα, ενεργοποιείται ένα μέρος του εγκεφάλου που ονομάζεται default mode network, το οποίο μας βοηθά να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας και να κατανοούμε τον εαυτό μας. Έτσι δημιουργούμε την εσωτερική μας αφήγηση».

Η Mark και ο Sussman συμφωνούν ότι η μείωση της ακρόασης είναι εφικτή.

«Μπορεί να βοηθήσει να ξεκινήσετε με τρεις ημέρες χωρίς τίποτα», λέει ο Sussman. «Αποφύγετε ήχο, οθόνες, ουσίες και οτιδήποτε προσφέρει άμεση ικανοποίηση και κάντε δραστηριότητες που απαιτούν υπομονή. Μέχρι την τρίτη μέρα, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι έχει υποχωρήσει η “στέρηση” και η βαρεμάρα».

Στη συνέχεια, όταν επανεντάξετε τον ήχο, ακούστε για μία ώρα τη φορά, με διαλείμματα ενδιάμεσα. «Έτσι διακόπτεται η ροή ντοπαμίνης και είναι λιγότερο πιθανό να “κολλήσετε” ξανά», εξηγεί.

Η Mark προτείνει να αντικαταστήσετε μια συνήθεια ακρόασης ή χρήσης οθόνης με «κάτι που προσφέρει βαθύτερη ικανοποίηση».

«Περάστε περισσότερο χρόνο με άλλους ανθρώπους», λέει. «Και όταν μιλάτε με κάποιον, δώστε του την πλήρη προσοχή σας».