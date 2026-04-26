Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε βαθαίνει - Yπόγειες σήραγγες ταιριάζουν με το σχέδιο της Βίβλου

Ένας μυστηριώδης γεωλογικός σχηματισμός απασχολεί εδώ και χρόνια ορισμένους ερευνητές, οι οποίοι ισχυρίζονται πως θα μπορούσε να είναι τα ερείπια της Κιβωτού του Νώε.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, το τεράστιο σκάφος έσωσε την ανθρωπότητα και κάθε είδος ζώου από την εξαφάνιση κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής πλημμύρας πριν από περισσότερα από 4.300 χρόνια.

Τώρα, μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών που εργάζεται στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ κοντά στο όρος Αραράτ στην Τουρκία έχει ανακαλύψει στοιχεία για κρυφές σήραγγες, όπως περιγράφονται στη βιβλική αφήγηση.

Ο Άντριου Τζόουνς, ανεξάρτητος ερευνητής της Noah's Ark Scans, χρησιμοποίησε ραντάρ διείσδυσης εδάφους για να αποκαλύψει ένα δίκτυο «διαδρόμων» που συγκλίνουν σε έναν κοίλο κεντρικό θάλαμο τον οποίο ονόμασε «αίθριο».

Ο Τζόουνς συνέδεσε την ανακάλυψη με την περιγραφή της Κιβωτού στη Βίβλο, η οποία αναφέρει ότι το πλοίο περιλάμβανε τρία εσωτερικά επίπεδα, κατασκευασμένα για να στεγάσουν τον Νώε, την οικογένειά του και ζεύγη ζώων.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι κενόχωροι χώροι ευθυγραμμίζονται κάτω από το έδαφος – και δεν είναι απλώς τυχαίοι. Αυτές οι σήραγγες ακολουθούν επίσης ένα μοτίβο. Το GPR είναι απλώς ένας τρόπος να κοιτάξουμε κάτω από το έδαφος χρησιμοποιώντας ραντάρ» δήλωσε ο Τζόουνς στο GB News

Πρόσθεσε ότι περαιτέρω μελέτες με τη χρήση υπέρυθρης θερμογραφίας (IRT), έχουν επίσης υποδείξει την παρουσία ενός σκάφους σε σχήμα πλοίου θαμμένου βαθιά στο έδαφος.

Το 2024, ο Τζόουνς αποκάλυψε ότι αυτός και η ομάδα του ανακάλυψαν γωνιώδεις δομές σε βάθος έως και 20 πόδια κάτω από την επιφάνεια, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν δωμάτια κάτω από μια πλατφόρμα που μοιάζει με κατάστρωμα.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έντονες βροχοπτώσεις και σεισμοί τον Μάιο του 1948 παρέσυραν τη γύρω λάσπη, αποκαλύπτοντας τον μυστηριώδη σχηματισμό. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε από έναν Κούρδο βοσκό.

Σύμφωνα με βιβλικές μετρήσεις, η κιβωτός είχε περίπου 515 πόδια μήκος, 86 πόδια πλάτος και 52 πόδια ύψος.

Η ιδέα ότι η κιβωτός προσγειώθηκε στο όρος Αραράτ έχει πυροδοτήσει εδώ και καιρό συζητήσεις.

Ενώ πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο σχηματισμός είναι ένα φυσικό γεωλογικό χαρακτηριστικό, άλλοι είναι πεπεισμένοι ότι δείχνει κάτι πολύ πιο εξαιρετικό.

Η ομάδα του Noah's Ark Scans πιστεύει ακράδαντα το δεύτερο.