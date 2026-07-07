Ποιο Μουντιάλ; Το πιο ιδιαίτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στη Φινλανδία

Εξήντα ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στο Wife Carrying World Championships (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονκαγιάρβι της Φινλανδίας, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο ιδιαίτερος αυτός διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1996, διεξήχθη φέτος για 29η φορά, καθώς δύο διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από τον σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της, ο οποίος ζυγίζει 135 κιλά.

https://www.instagram.com/reel/Dad99iJD0jY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η διοργάνωση αποτελεί πλέον έναν από τους πιο πρωτότυπους και δημοφιλείς θεσμούς της Φινλανδίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο διαγωνιζόμενους και επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.