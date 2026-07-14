Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική

Το τελευταίο δείγμα του κοπαδιού εξαλείφθηκε το 2010 στο πλαίσιο σχεδίου οικολογικής αποκατάστασης  

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική
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  • Το 1871, πέντε αγελάδες εγκαταλείφθηκαν στο νησί Άμστερνταμ και δημιούργησαν έναν πληθυσμό που επέζησε πάνω από έναν αιώνα σε ακραίες συνθήκες.
  • Η γενετική ανάλυση του 2024 διαψεύδει προηγούμενη θεωρία περί νανισμού και δείχνει ότι ο πληθυσμός δεν μειώθηκε σημαντικά σε μέγεθος.
  • Ο πληθυσμός προήλθε από δύο διαφοροποιημένες γραμμές καταγωγής, ευρωπαϊκή και ζεμπού, που του παρείχαν βιολογικά εργαλεία για την επιβίωση στο σκληρό περιβάλλον.
  • Παρά την υψηλή ενδογαμία (περίπου 30%), δεν παρατηρήθηκαν σημάδια γενετικών ασθενειών ή υποβάθμισης του πληθυσμού λόγω της ταχείας ανάπτυξης του κοπαδιού.
  • Το κοπάδι εξαφανίστηκε το 2010 στο πλαίσιο οικολογικής αποκατάστασης για την προστασία ενδημικών ειδών και οικοσυστημάτων του νησιού.
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Ένα μυστικό που κανείς δεν είχε φανταστεί αποκαλύπτει μία από τις πιο εκπληκτικές αφηγήσεις επιβίωσης στο ζωικό βασίλειο, διαλύοντας μία δεδομένη μέχρι τότε θεωρία.

Το 2024, γενετιστές ανέλυσαν το DNA των αγελάδων που είχε διατηρηθεί δεκαετίες πριν από την εξαφάνισή τους.

Αυτή η μικρή ιδρυτική ομάδα μετατράπηκε σε ένα κοπάδι χιλιάδων ζώων που επέζησαν για περισσότερο από έναν αιώνα σε ακραίες συνθήκες.

Η επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Molecular Biology and Evolution, υπό τη διεύθυνση του γενετιστή Mathieu Gautier μαζί με ερευνητές από το INRAE και το Πανεπιστήμιο της Λιέγης.

Η ομάδα εργάστηκε με δείγματα που ελήφθησαν από ζώα το 1992 και το 2006, πριν το τελευταίο δείγμα εξαλειφθεί το 2010 ως μέρος ενός προγράμματος οικολογικής αποκατάστασης.

Το 1871, ένας αγρότης ονόματι Heurtin εγκατέλειψε πέντε αγελάδες στο νησί του Άμστερνταμ, ένα γαλλικό έδαφος 54 τετραγωνικών χιλιομέτρων που χάθηκε στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Το κεντρικό εύρημα της μελέτης διαψεύδει την έρευνα του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, η οποία υποστήριξε ότι το κοπάδι είχε βιώσει επιταχυνόμενο νησιωτικό νανισμό - μείωση έως και τρία τέταρτα του αρχικού του μεγέθους σε λίγο περισσότερο από έναν αιώνα.

Η γενετική ανάλυση δεν βρήκε σημάδια για μείωση μεγέθους. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι ιδρυτές ήταν ήδη νέοι όταν έφτασαν και ότι η διπλή καταγωγή τους τους έδωσε από την αρχή τα βιολογικά εργαλεία για να προσαρμοστούν στους ανέμους τυφώνα, το κρύο και την έλλειψη γλυκού νερού στο νησί του Άμστερνταμ.

Το γονιδίωμα των βοοειδών έδειξε δύο σαφώς διαφοροποιημένες γραμμές καταγωγής. Τα περισσότερα από αυτά - περίπου τα τρία τέταρτα - προέρχονταν από ευρωπαϊκές ράτσες, ιστορικά προσαρμοσμένες σε ψυχρά, υγρά και θυελλώδη κλίματα.

Το υπόλοιπο τέταρτο αντιστοιχούσε στο ζεμπού του Ινδικού Ωκεανού, που συνδέεται με βοοειδή από τη Μαδαγασκάρη και τη Μαγιότ.

Αυτός ο συνδυασμός, που υπήρχε ήδη πριν φτάσει στο νησί, θα εξηγούσε γιατί πέντε ζώα μπόρεσαν να ευδοκιμήσουν σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον.

Με τόσο λίγους ιδρυτές, η διασταύρωση μεταξύ συγγενών ήταν αναπόφευκτη για γενιές. Οι ερευνητές υπολόγισαν τα επίπεδα ενδογαμίας κοντά στο 30%, ένα όριο που στους περισσότερους ζωικούς πληθυσμούς προκαλεί κληρονομικές ασθένειες και μπορεί να οδηγήσει σε εξαφάνιση.

Ωστόσο, το κοπάδι δεν κατέρρευσε: δεν εντοπίστηκαν σημάδια συσσώρευσης επιβλαβών γενετικών παραλλαγών ή επιδείνωσης του πληθυσμού.

Αυτό που εμπόδισε την κατάρρευση ήταν η ταχύτητα ανάπτυξης. Το κοπάδι επεκτάθηκε αρκετά γρήγορα για να διατηρήσει τη γενετική ποικιλότητα προτού η ενδογαμία μπορέσει να το διαβρώσει.

Το ότι αυτή η ανάλυση ήταν δυνατή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερευνητές διατήρησαν βιολογικά δείγματα τις δεκαετίες πριν από την εκρίζωση, χωρίς επίσημο πρόγραμμα διατήρησης τη στιγμή της εξάλειψης των τελευταίων ζώων το 2010, γεγονός που κατέστησε δυνατή την ανακατασκευή, δεκαετίες αργότερα, της πλήρους γενετικής ιστορίας ενός κοπαδιού που ξεκίνησε με πέντε αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί.

Λόγοι για τους οποίους εξαλείφθηκε το κοπάδι

  • Το 2019, η UNESCO αναγνώρισε τα γαλλικά νότια εδάφη και θάλασσες ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

  • Το 1987 δημιουργήθηκε ένας φράκτης και περισσότερα από χίλια ζώα απομακρύνθηκαν από τον νότιο τομέα

  • Το τελευταίο δείγμα εξαλείφθηκε το 2010 στο πλαίσιο σχεδίου οικολογικής αποκατάστασης

  • Η κτηνοτροφία απειλούσε ενδημικά είδη όπως το άλμπατρος του Άμστερνταμ και το δέντρο Phylica arborea

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από άλλα είδη ζώων προσαρμοσμένα σε ακραία περιβάλλοντα, εμβαθύνοντας την κατανόηση της βιοποικιλότητας σε απομακρυσμένα νησιά και την ιστορική τους εξέλιξη.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν περαιτέρω έρευνα στη γενετική άλλων νησιωτικών κοπαδιών, αναζητώντας παρόμοια πρότυπα προσαρμογής και αντίστασης απέναντι σε αντίξοες συνθήκες.

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