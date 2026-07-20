Η συντριβή που κόστισε την ζωή σε 92 άτομα και αποκάλυψε το πιο κρυφό μυστικό των ΗΠΑ

Στο τέλος του τριημέρου της Ημέρας των Ευχαριστιών του 1974 , η πτήση TWA 514, ένα Boeing 727 που είχε απογειωθεί από την Ιντιανάπολη με ενδιάμεση στάση στο Κολόμπους του Οχάιο και τελικό προορισμό την Ουάσινγκτον, βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες από όσες προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

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