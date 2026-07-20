Η συντριβή που κόστισε την ζωή σε 92 άτομα και αποκάλυψε το πιο κρυφό μυστικό των ΗΠΑ
Η τραγωδία της πτήσης TWA 514 το 1974 κόστισε 92 ζωές, άλλαξε τους κανόνες της αεροπορικής ασφάλειας και αποκάλυψε κατά λάθος ένα από τα πιο απόρρητα καταφύγια των ΗΠΑ
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Στο τέλος του τριημέρου της Ημέρας των Ευχαριστιών του 1974, η πτήση TWA 514, ένα Boeing 727 που είχε απογειωθεί από την Ιντιανάπολη με ενδιάμεση στάση στο Κολόμπους του Οχάιο και τελικό προορισμό την Ουάσινγκτον, βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες από όσες προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.
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