«Ψηφιακό Καμουφλάζ»: Η μπλούζα που δεν εντοπίζεται από τις κάμερες ΑΙ

Μπορεί να μοιάζει με ένα κακόγουστο χαβανέζικο πουκάμισο, όμως το Digital Camouflage (Ψηφιακό Καμουφλάζ) σχεδιάστηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, και αυτός είναι να δυσκολεύει τις κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίσουν αυτόν που το φορά ως άνθρωπο.

Ο δημιουργός του, Simon Weckert, εξηγεί ότι τα συστήματα AI δεν έχουν μια πραγματική «έννοια» του ανθρώπου. Έχουν εκπαιδευτεί σε εκατομμύρια εικόνες και αναζητούν στατιστικά μοτίβα, όπως το περίγραμμα του σώματος, τις αναλογίες και τα χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης φιγούρας.

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