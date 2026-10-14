Ο «άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Η οδυνηρή τελευταία επιθυμία του Ρώσου κοσμοναύτη

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Κομάροφ πέθανε τραγικά στην αποστολή Soyuz-1 το 1967 λόγω δυσλειτουργίας της διαστημικής κάψουλας.

Ο Κομάροφ γνώριζε τους σοβαρούς κινδύνους της πτήσης και επέλεξε να αναλάβει την αποστολή για να προστατεύσει τον φίλο του, Γιούρι Γκαγκάριν.

Ο Γκαγκάριν είχε εντοπίσει 203 δομικά προβλήματα στο σκάφος, αλλά η αποστολή προχώρησε λόγω πολιτικής πίεσης από τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Στις τελευταίες του στιγμές, ο Κομάροφ εξέφρασε αισιοδοξία και γνώριζε ότι η πτήση θα ήταν η τελευταία του.

Ο Κομάροφ τιμάται ως ο πρώτος γνωστός άνθρωπος που πέθανε στο διάστημα, με αστεροειδή και κρατήρα στη Σελήνη να φέρουν το όνομά του. Snapshot powered by AI

Ο Βλαντιμίρ Μιχαήλοβιτς Κομάροφ κέρδισε τραγικά τον τίτλο του «ανθρώπου που έπεσε από το διάστημα», όταν επιστρέφοντας από τη διαστημική πτήση του Soyuz-1 στο πλαίσιο του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος.

Το 1967, ο Κομάροφ και ο Σοβιετικός ήρωας Γιούρι Γκαγκάριν ανατέθηκαν στην ίδια αποστολή σε τροχιά γύρω από τη Γη και και οι δύο γνώριζαν ότι η διαστημική κάψουλα δεν ήταν ασφαλής για πτήση.

Ο Κομάροφ είπε σε φίλους ότι ήξερε ότι πιθανότατα θα πέθαινε, αλλά δεν θα έκανε πίσω γιατί δεν ήθελε να μπει ο φίλος του Γκαγκάριν.

Ο Γκαγκάριν επιθεώρησε το σκάφος Soyuz 1 με το οποίο επρόκειτο να πετάξει ο φίλος του και είχε βρει 203 δομικά προβλήματα. Το πρόβλημα ήταν ότι κανείς δεν ήθελε να το πει στον Λενόιντ Μπρέζνιεφ, τον Σοβιετικό ηγέτη που ήθελε απεγνωσμένα να κερδίσει τον διαστημικό αγώνα.

Ο Κομάροφ συναντήθηκε με τον Βενιαμίν Ρουσάγιεφ και το είπε στον πράκτορα της KGB: «Δεν πρόκειται να επιστρέψω από αυτή την πτήση. Αν δεν κάνω αυτή την πτήση, θα στείλουν τον εφεδρικό πιλότο. Αυτός είναι ο Γιούρα και θα πεθάνει αντί για μένα. Πρέπει να τον φροντίσουμε».

Ο Κομάροφ έκλαψε και απαίτησε να ταφεί σε ανοιχτό φέρετρο μετά το πιθανό γεγονός του θανάτου του.

Στις 23 Απριλίου ο Κομάροφ ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι, αλλά ένα σφάλμα σε ένα ηλιακό πάνελ τον εμπόδισε να ολοκληρώσει την αποστολή. Επιβίωσε από την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της γης, αλλά μια δυσλειτουργία του αλεξίπτωτου στην κάψουλα, την εκτόξευσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να συντριβή και να σημειωθεί έκρηξη που του στοίχισε τη ζωή.

Ο Κομάροφ μετατράπηκε σε ένα λιωμένο, άμορφο κομμάτι με το σώμα του απανθρακωμένο πέρα από την αναγνώριση. Τρομακτικά, οι επιθυμίες του εκπληρώθηκαν και παρουσιάστηκε στην κηδεία του σε ανοιχτό φέρετρο.

Η επίσημη απομαγνητοφώνηση των τελευταίων στιγμών του Κομάροφ, που φυλάσσεται στο Ρωσικό Κρατικό Αρχείο, αποκαλύπτει ότι μια από τις τελευταίες δηλώσεις του προς τους συναδέλφους του ήταν: «Αισθάνομαι εξαιρετικά, όλα είναι εντάξει».

Λίγο αργότερα, φέρεται να είπε: «Σας ευχαριστώ που τα μεταδώσατε όλα αυτά. [Ο διαχωρισμός] συνέβη.", σύμφωνα με το NPR. Ωστόσο, καθώς το καταδικασμένο διαστημόπλοιό του έπεφτε κατακόρυφα στη Γη, τα τελευταία του λόγια ελήφθησαν από τις αμερικανικές θέσεις ακρόασης στην Τουρκία. Μια στοιχειωμένη μετάδοση τον καταγράφει να μιλάει με τον Alexei Kosygin, ανώτερο αξιωματούχο της Σοβιετικής Ένωσης.

Πιστεύεται ότι είπε: «Αυτό το διαβολικό πλοίο! Τίποτα από όσα βάζω στα χέρια μου δεν λειτουργεί σωστά».

Ο Σοβιετικός πιλότος δοκιμών Κομάροφ μνημονεύεται τώρα ως ο πρώτος γνωστός άνθρωπος που πέθανε στο διάστημα στις 24 Απριλίου 1967. Ο αστεροειδής 1836 Κομάροφ, που ανακαλύφθηκε το 1971, πήρε το όνομά του, όπως και ένας κρατήρας στη Σελήνη.

Διαβάστε επίσης