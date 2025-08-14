Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

Στα ίχνη των Αμερικανών κινείται και το ευρωπαϊκό μοντέλο πρόγνωσης που «βλέπει» βροχές.

Το ECMWF, προβλέπει για σήμερα ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινά τμήματα στα νότια, που την Παρασκευή - ανήμερα της Παναγίας- θα κάνουν την εμφάνισή τους και στα ορεινά της Εύβοιας.

Από την Κυριακή 17/8 θα ξεκινήσει πιο έντονη αστάθεια, που τη Δευτέρα θα είναι γενικευμένη, με διάσπαρτες βροχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες, όπως μπορείτε να δείτε και στην κεντρική φωτογραφία του άρθρου.

Τοπικά φαινόμενα, βλέπει το ευρωπαϊκό και την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη.

Καρέ καρέ την κίνηση των φαινομένων στον ελλαδικό χώρο:

Υπενθυμίζεται ότι τόσο Ιταλοί μετεωρολόγοι , όσο και Αμερικανοί έχουν εδώ και ημέρες ότι από τις 20 Αυγούστου ο καιρός θα παρουσιάσει απότομη και έντονη αλλαγή, φθινοπωρινού τύπου.

Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν πως το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που θα ακολουθήσει είναι ικανό να φέρει ακόμη και χιονοπτώσεις στις Άλπεις.

Συγκεκριμένα, δύο ισχυρά συστήματα αναμένεται να διαδεχθούν το ένα το άλλο από τις 20 Αυγούστου, προκαλώντας σημαντική κακοκαιρία στην Ιταλία.

Το δεύτερο, που αναμένεται από τις 23 του μήνα και μετά, φαίνεται πως θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ελλάδα, αν και η έκταση και η ένταση του φαινομένου παραμένουν ασαφείς.