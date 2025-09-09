Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

Τα αμέσως επόμενα 24ωρα, το πρώτο αξιόλογο σύστημα βροχών θα σχηματιστεί στην δυτική Μεσόγειο

date 2025-09-09
Το φθινόπωρο μπορεί να κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή του στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ωστόσο στη χώρα μας οι καλοκαιρινές συνθήκες δεν φαίνεται να αλλάζουν προς το παρόν.

Το Weather Analysis Greece αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών:

Oι ανώφελοι βοριάδες, συνεχίζουν ακάθεκτοι να συντηρούν το τείχος βροχοπροστασίας που έχει υψωθεί στην χώρα μας, από τις πρώτες μέρες του Ιούνη. Σχετική εξαίρεση αποτελούν οι δυτικές ηπειρωτικές περιοχές και τμήματα κατά μήκος της Πίνδου, που γλυτώνουν από την ξηρική επίδραση των βοριάδων και μπόρεσαν να δούν κάποιες ημέρες καταιγίδων.

Τα αμέσως επόμενα 24ωρα, το πρώτο αξιόλογο σύστημα βροχών θα σχηματιστεί στην δυτική Μεσόγειο και θα δώσει σε πολλά τμήματά της καθώς και σε όλη την Ιταλία σημαντικά ύψη βροχής. Η υφή αυτού του συστήματος θα είναι τέτοια που θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πολύ πρώτη, παρθενική επαφή της Μεσογείου με το Φθινόπωρο (ολοήμερη συννεφιά, πολύωρες βροχές, ψύχρα).

Αυτά δεν αφορούν βέβαια την χώρα μας, η οποία παραμένει εκτός τροχιάς, μάλιστα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και νέα άνοδο από αύριο έως τουλάχιστον και την Κυριακή, θυμίζοντας βαθύ καλοκαίρι, κάνοντάς την την θερμότερη γωνιά της Ευρώπης.. Πολλά ηπειρωτικά θα δώσουν γενικευμένα 35άρια και 36άρια, ίσως και λίγο ψηλότερα κατά τόπους.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωινό τρέξιμο του GFS επιμένει στο σενάριο των βροχοπτώσεων από την Πέμπτη και μετά, χωρίς ωστόσο να δείχνει κάτι έντονο ή παρατεταμένο.

Στη μακροπρόθεσμη προοπτική, το μοντέλο διακρίνει μια πρώτη πιο οργανωμένη διαταραχή της νέας εποχής γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, με πιθανό πέρασμα βαρομετρικού χαμηλού – στοιχείο που σημειώνεται απλώς ως τάση, αφού χρονικά είναι πολύ μακριά.

Πιο άμεσα, η προσοχή στρέφεται στις επόμενες ημέρες. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Τοπικά φαινόμενα προβλέπονται και προς το τέλος του Σαββατοκύριακου, με βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, έως το απόγευμα.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

