Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

Το τελευταίο τρέξιμο του GFS επιμένει στο σενάριο των βροχοπτώσεων από την Πέμπτη και μετά, χωρίς ωστόσο να δείχνει κάτι έντονο ή παρατεταμένο.

Στη μακροπρόθεσμη προοπτική, το μοντέλο διακρίνει μια πρώτη πιο οργανωμένη διαταραχή της νέας εποχής γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, με πιθανό πέρασμα βαρομετρικού χαμηλού – στοιχείο που σημειώνεται απλώς ως τάση, αφού χρονικά είναι πολύ μακριά.

Πιο άμεσα, η προσοχή στρέφεται στις επόμενες ημέρες. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Τοπικά φαινόμενα προβλέπονται και προς το τέλος του Σαββατοκύριακου, με βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, έως το απόγευμα.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

