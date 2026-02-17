Χανιά: Χειροπέδες σε 43χρονο για κλοπές και ναρκωτικά - Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιστατικά

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο, ενώ από τους αστυνομικούς εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό, ασημένια νομίσματα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας και προανάκρισης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ήταν η εξιχνίαση πέντε περιπτώσεων κλοπών και η σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 31.01.2026 έως και 15.02.2026 άγνωστος είχε αφαιρέσει από επιχειρήσεις στην πόλη του Ρεθύμνου το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 43χρονο ημεδαπό και με τη συνεργασία συναδέλφων τους στα Χανιά εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες σε περιοχή του δήμου Χανίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στην πόλη των Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 3 ασημένια νομίσματα, μικροποσότητα κάνναβης και διαρρηκτικά εργαλεία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.