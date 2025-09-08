Καιρός: Με 34άρια η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Αρκετά άνομβρη θα χαρακτηριστεί η νέα εβδομάδα, με περιορισμένη την αστάθεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, ωστόσο θα υπάρξουν και θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα.

Την Τετάρτη(10/9) δεν αναμένονται φαινόμενα αστάθειας, ενώ το άνοιγμα των σχολείων την Πέμπτη 11/9 θα γίνει με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με λίγες γενικά τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά προς το μεσημέρι - απόγευμα(βόρειο Ιόνιο, στο εσωτερικό της Ηπείρου και σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας).

Το βράδυ θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα εξασθένηση και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Από την Παρασκευή (12/9) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου(13 με 14 Σεπτεμβρίου θα αρχίζει να επεκτείνεται η αστάθεια σε μεγαλύτερο γεωγραφικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες(κατά κανόνα σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές).

Δείτε την αναλυτική ανάρτηση του Λευτέρη Σούσου για την πορεία του καιρού:

«Αρκετά άνομβρη θα χαρακτηριστεί η νέα εβδομάδα, με περιορισμένη την αστάθεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές μέχρι την Τρίτη(9/9) της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, ωστόσο θα υπάρξουν και θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα.

•Την Τετάρτη(10/9) δεν αναμένονται φαινόμενα αστάθειας.

•Το άνοιγμα των σχολείων(ημέρα Πέμπτη 11/9) θα γίνει με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με λίγες γενικά τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά προς το μεσημέρι - απόγευμα(βόρειο Ιόνιο, στο εσωτερικό της Ηπείρου και σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας). Το βράδυ θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα εξασθένηση και ο καιρός θα βελτιωθεί.

•Από την Παρασκευή(12/9) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου(13 με 14 Σεπτεμβρίου θα αρχίζει να επεκτείνεται η αστάθεια σε μεγαλύτερο γεωγραφικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες(κατά κανόνα σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές).

•Πλέον οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλά επίπεδα τις βραδινές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, διότι η νύχτα έχει μεγαλώσει και ο υδράργυρος προλαβαίνει να πέφτει αρκετά, με την ελάχιστη τιμή να αγγίζει στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά γύρω στους 19-22 βαθμούς (νωρίς το ξημέρωμα).

•Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά μέχρι και την Τρίτη(9/9) θα παραμείνουν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή γύρω στους 31-33 βαθμούς, ενώ την από την Τετάρτη(10/9) και μέχρι την Πέμπτη(11/9) η θερμοκρασία θα βρίσκεται γύρω στους 32 με 34 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα(σε περιοχές δηλαδή μακριά από την θάλασσα). Από την Παρασκευή(12/9) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου(13 με 14 του μήνα) ο υδράργυρος θα αρχίζει να παρουσιάζει σταδιακή πτώση για αρχίζει να προσεγγίζει τα κανονικά επίπεδα προς το τέλος της εβδομάδας κοντά στους 28 με 30 βαθμούς στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά λόγω και των δροσερών βοριάδων, ενώ στα δυτικά η θερμοκρασία θα βρίσκεται τοπικά σε ευπαθείς περιοχές γύρω στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

•Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά η θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με τα ηπειρωτικά, λόγω της θαλάσσιας αύρας .

•Ωστόσο, αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται ακόμα για αρκετές ημέρες.

•Τέλος, οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες με τάση εξασθένησης των βοριάδων μέχρι την Πέμπτη(11/9) που θα αγγίζουν τοπικά μέχρι τα 6bf, για να επανέλθουν και πάλι αρκετά ενισχυμένοι(τοπικά θυελλώδεις) στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα ανατολικά προσήνεμα τμήματα από την Παρασκευή(12/9) και στη συνέχεια που θα αγγίζουν τα 4-6bf και τοπικά τα 7 μποφόρ(οι μεγαλύτερες εντάσεις υπολογίζονται προς το Σαββατοκύριακο, που πιθανόν να αγγίζουν τοπικά στο Αιγαίο ακόμα και τα 8bf).»

Διαβάστε επίσης