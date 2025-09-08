Καιρός: Έρχεται μεταβολή του σκηνικού - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Νίκου Ζιακόπουλου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Την Τρίτη, η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων με ένταση το πολύ 6 μποφόρ στο Α-ΝΑ Αιγαίο και το Καρπάθιο Πέλαγος.

Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Β-ΒΑ Ελλάδας και η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη (10/9), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Την Πέμπτη (11/9), οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δ. Μακεδονία και τη Δ-ΒΔ Θεσσαλία.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά (μέγιστες τιμές: στην ηπειρωτική Ελλάδα 34 με 36 βαθμοί και στη νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμοί).

