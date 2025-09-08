Καιρός - Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή αλλαγή - Η ημερομηνία «κλειδί»

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς εξακολουθεί να κινείται ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και σχεδόν απουσία βροχών, ωστόσο όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τον έμπειρο προγνώστη καιρού, Θεοφάνη Χατζηγρίβα, μία σοβαρή αλλαγή των καιρικών συνθηκών διαφαίνεται στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, ως πιθανές ημερομηνίες της καιρικής μεταβολής είναι το διάστημα 21-24 του μήνα και μέχρι τα τέλη, που θα αφορά όπως εκτιμά στην πρόβλεψή του, για κάτι γενικευμένο, και τοπικά έντονο. Πέρα ωστόσο από τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, ο κ.Χατζηγρίβας, δίνει και μια βραχυπρόθεσμη που αφορά προς τα τέλη της εβδομάδας και συγκεκριμένα από Πέμπτη, με πτώση της θερμοκρασίας και άστατο καιρό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Υπάρχει μια σύγκλιση απόψεων στα προγνωστικά μοντέλα, σχετικά με μια σοβαρή αλλαγή των καιρικών συνθηκών, μέσα στο 3ο 10ημερο του Σεπτεμβρίου.

Επικρατέστερες ημερομηνίες έναρξης 21-24 Σεπτέμβρη μέχρι και τα τέλη περίπου.

Αν υπάρξει επιβεβαίωση που φαντάζει πολύ πιθανή, θα μιλάμε για κάτι γενικευμένο, και εν δυνάμει σε αρκετές περιπτώσεις τοπικά έντονο.

Αυτή τη στιγμή φυσικά το βλέπουμε μόνο στα χαρτιά σαν σοβαρή πιθανότητα, και όχι κάτι σίγουρο.

Όσοι με ακολουθείτε φυσικά, θα το έχετε διαβάσει τόσο στην εκτίμηση μήνα που αναρτήθηκε πολύ νωρίς (22 Αυγούστου!!) , αλλά και στην τάση των προσωπικών μου «μερομηνιών», εκτός της επιστημονικής πλευράς, για την όλη εξέλιξη.

Για την ώρα η εξέλιξη είναι όπως την περιμέναμε, με μια πρώτη αλλαγή από την Πέμπτη και μετά σε πιο άστατο μοτίβο, και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά με τις βροχές να μην είναι γενικευμένες, όπως θα ήθελαν οι περισσότεροι φίλοι.

Θα υπάρξει όμως εκ νέου και μια περίοδος με λίγο υψηλότερες, αλλά όχι αφύσικες για την εποχή θερμοκρασίες πριν την έλευση του πολύ ενδιαφέροντος 3ου 10ημερου».



