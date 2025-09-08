Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο, σύμφωνα με το βραδινό τρέξιμο, βγάζει ως τάση, ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, που δείχνει να επηρεάζει τη χώρα μας.

Σχετική εκτίμηση είχε κάνει νωρίτερα με ανάρτησή του και ο έμπειρος προγνώστης καιρού Θεοφάνης Χατζηγρίβας, δίνοντας ως ημερομηνία έναρξης της σοβαρής μεταβολής του καιρού, το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, στο διάστημα από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου έως τα τέλη.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, μια πρώτη αλλαγή αναμένεται από την Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά με τις βροχές να μην είναι γενικευμένες.

Σχετική ενημέρωση για τον αντικυκλώνα έκανε και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

«Με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα ή λιγο πάνω απο αυτά θα κυλήσει το επόμενο δεκαήμερο στη χώρα μας και χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις. Ο αντικυκλώνας που καλύπτει μεγάλο μέρος της κεντρικής Ευρώπης εμποδίζει να μας επηρεάσουν τα υετοφόρα συστήματα που έρχονται απο τα ΒΔ» γράφει στην ανάρτησή του.

Δείτε καρέ καρέ την κίνηση των φαινομένων πάνω από τη χώρα μας…