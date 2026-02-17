Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Το T-Roc είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της Volskwagen στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς από την πρώτη του εμφάνιση το 2017 κατάφερε να ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια μονάδες καθιερώνοντας τη γερμανική εταιρεία σε μια κατηγορία που μέχρι τότε δεν αποτελούσε βασικό πυλώνα της.
Η δεύτερη γενιά του compact SUV είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης από 28.590 ευρώ και με βασικό στοιχείο την υιοθέτηση ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V.
