Ιάπωνες ηλικιωμένοι ξεκουράζονται κάτω από τη σκιά ενός δέντρου στο Τόκιο. Η συμπλήρωση του αιώνα παραμένει μια σχετική σπανιότητα για τους ανθρώπους, αλλά όλο και λιγότερο, και ίσως πουθενά αλλού περισσότερο από ό,τι στην ταχέως γηράσκουσα Ιαπωνία. Ο αριθμός των Ιαπώνων που είναι τουλάχιστον 100 ετών, γνωστοί ως εκατοντάρηδες, έχει φθάσει τους 58.820, σύμφωνα με την τελευταία κυβερνητική εκτίμηση, που δημοσιεύεται κάθε Σεπτέμβριο με αφορμή την Ημέρα Σεβασμού προς τους Ηλικιωμένους, μια εθνική εορτή που πέφτει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Βιολογικοί λόγοι, αλλά και καθημερινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο προσδόκιμο ζωής από την κληρονομικότητα, σύμφωνα με ειδικούς και πρόσφατες μελέτες από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ

Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100» και να απολαύσετε την ευημερία στα γηρατειά, παρουσίασε το περιοδικό Hello, συμβουλευόμενο τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ όσο και οι ειδικοί.

Τι είναι η βιολογική ανθεκτικότητα;

Η βιολογική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του σώματος να προσαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, προάγοντας την υγεία και καθυστερώντας τη γήρανση.

Σύμφωνα με τη Δρ Mariel Silva, ιατρική διευθύντρια της SHA Spain, η γενετική κληρονομικότητα εξηγεί μόνο μεταξύ 20% και 30% της μακροζωίας. «Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τροποποιήσιμους παράγοντες, κυρίως από τον τρόπο ζωής», είπε ο Σίλβα στο περιοδικό Hello.

Ο Δρ Mohammed Enayat, από την κλινική Hum2n στο Λονδίνο, συμφωνεί με αυτή την άποψη: «Η συμπλήρωση των 100 ετών δεν εξαρτάται θεμελιωδώς από τη γενετική τύχη, αλλά από τη συσσωρευμένη βιολογική ανθεκτικότητα και μια προληπτική και ενεργητική στάση απέναντι στην υγεία», είπε .

Ενώ η γενετική συμβάλλει ένα μικρό μέρος, οι καθημερινές συμπεριφορές είναι ο κύριος παράγοντας για την επίτευξη μιας προχωρημένης ηλικίας με ποιότητα ζωής.

Βασικές συνήθειες για μεγάλη διάρκεια ζωής

Η συνεχής προσθήκη υγιεινών συνηθειών υπερβαίνει κατά πολύ την αναζήτηση ριζικών ή τεχνολογικών παρεμβάσεων για την παράταση της ζωής. Η Δρ Silva υπογραμμίζει τη σημασία του να παραμένετε σωματικά δραστήριοι, να ακολουθείτε μια θρεπτική και ποικίλη διατροφή, να αναζητάτε ποιοτικό ύπνο, να ρυθμίζετε το άγχος και να διατηρείτε σταθερές κοινωνικές σχέσεις.

«Η συνέπεια είναι το κλειδί», συνόψισε η Σίλβα στο περιοδικό Hello. «Είναι μικρές αποφάσεις που επαναλαμβάνονται όλα αυτά τα χρόνια που έχουν θετικό αντίκτυπο στη γήρανση μας».

Ο Δρ Enayat ενισχύει αυτή την ιδέα, τονίζοντας την αξία της διατήρησης απλών πρακτικών σε καθημερινή βάση. Η μέτρια άσκηση, τα τρόφιμα, τα τακτικά πρότυπα ύπνου και οι σταθεροί συναισθηματικοί δεσμοί είναι τα δομικά στοιχεία για την παράταση της υγείας και της ζωής. «Δεν είναι θεαματικές παρεμβάσεις, αλλά βιολογικά είναι πολύ αποτελεσματικές», τόνισε.

Η personal trainer Abby McLachlan συνιστά να συνδυάσετε καρδιο, προπόνηση ενδυνάμωσης, εργασία ευελιξίας και καλή κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτή η ρουτίνα ενισχύει τους μύες, διατηρεί την οστική πυκνότητα και συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας και της πνευματικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου.

Η τακτική επαφή με τη φύση παρέχει πρόσθετα οφέλη, όπως εξήγησε η εκπαιδεύτρια διαλογισμού Ciara McGinley: «Ο χρόνος στη φύση μπορεί να μειώσει το άγχος, τη θλίψη και να αυξήσει την ικανοποίηση από τη ζωή», είπε στα ίδια μέσα.

Ο ρόλος της πρόληψης και της συνέπειας

Η πρόληψη και η συνέπεια έχουν ευρεία συναίνεση μεταξύ των ειδικών στην υγιή γήρανση. Η Δρ Silva παρατήρησε ότι η ηλικία των 100 ετών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνεχή φροντίδα του σώματος και του νου. Η κύρια συμβουλή του είναι να δεσμεύεστε μόνιμα σε προληπτικές και βιώσιμες ενέργειες.

Για τους ειδικούς που συμβουλεύτηκε το περιοδικό Hello, η επανάληψη μικρών καθημερινών συνηθειών είναι πολύ πιο ισχυρή από τις ακριβείς ή ακραίες προσπάθειες.

Βιολογική ηλικία και γήρανση

Ο Δρ Cherry Lo επισημαίνει ότι η χρονολογική ηλικία είναι λιγότερο σημαντική από τη βιολογική ηλικία, η οποία αντανακλά τον πραγματικό ρυθμό γήρανσης στο σώμα. Αυτές οι αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας ανάλυση DNA και δείκτες αίματος, μπορούν να ανιχνεύσουν πιθανές ασθένειες πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα και να διευκολύνουν την έγκαιρη παρέμβαση.

Η λειτουργική κίνηση είναι απαραίτητη. Συνιστάται να δίνετε προτεραιότητα στην προπόνηση δύναμης δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, να κάνετε συχνούς περιπάτους και να προσθέτετε δραστηριότητες που βελτιώνουν την ισορροπία και την ευελιξία. Ο McLachlan συνιστά την ενσωμάτωση γιόγκα, πιλάτες ή τάι τσι για τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και τη μείωση του στρες.

Η επαφή με τη φύση, τουλάχιστον 120 λεπτά την εβδομάδα, μειώνει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τα αρνητικά συναισθήματα, προάγοντας την προσωπική ικανοποίηση. Η ποιότητα του ύπνου είναι επίσης απαραίτητη: ο βαθύς ύπνος ενεργοποιεί τις διαδικασίες αποκατάστασης ζωτικής σημασίας για την υγεία και τη μακροζωία.

Ο Δρ Enayat συμβουλεύει να ορίσετε τακτικές ώρες ύπνου, να περιορίσετε την έκθεση σε τεχνητά φώτα τη νύχτα και να συγχρονιστείτε με τους κιρκάδιους ρυθμούς. Αυτές οι οδηγίες διευκολύνουν τη σωματική αποκατάσταση και την πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Η υιοθέτηση συνεπών συμπεριφορών και η προσοχή στα σημάδια του σώματος, ενισχυμένα από επιστημονικά εργαλεία, αποτελούν τη βάση για την αύξηση των πιθανοτήτων να φτάσετε στην ηλικία των 100 ετών με υγεία και πληρότητα.