Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100»

Η κληρονομικότητα παίζει τον «μικρότερο» ρόλο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100»

Ιάπωνες ηλικιωμένοι ξεκουράζονται κάτω από τη σκιά ενός δέντρου στο Τόκιο. Η συμπλήρωση του αιώνα παραμένει μια σχετική σπανιότητα για τους ανθρώπους, αλλά όλο και λιγότερο, και ίσως πουθενά αλλού περισσότερο από ό,τι στην ταχέως γηράσκουσα Ιαπωνία. Ο αριθμός των Ιαπώνων που είναι τουλάχιστον 100 ετών, γνωστοί ως εκατοντάρηδες, έχει φθάσει τους 58.820, σύμφωνα με την τελευταία κυβερνητική εκτίμηση, που δημοσιεύεται κάθε Σεπτέμβριο με αφορμή την Ημέρα Σεβασμού προς τους Ηλικιωμένους, μια εθνική εορτή που πέφτει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Αρχείου AP/Shizuo Kambayashi
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βιολογικοί λόγοι, αλλά και καθημερινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο προσδόκιμο ζωής από την κληρονομικότητα, σύμφωνα με ειδικούς και πρόσφατες μελέτες από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ

Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100» και να απολαύσετε την ευημερία στα γηρατειά, παρουσίασε το περιοδικό Hello, συμβουλευόμενο τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ όσο και οι ειδικοί.

Τι είναι η βιολογική ανθεκτικότητα;

Η βιολογική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του σώματος να προσαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, προάγοντας την υγεία και καθυστερώντας τη γήρανση.

Σύμφωνα με τη Δρ Mariel Silva, ιατρική διευθύντρια της SHA Spain, η γενετική κληρονομικότητα εξηγεί μόνο μεταξύ 20% και 30% της μακροζωίας. «Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τροποποιήσιμους παράγοντες, κυρίως από τον τρόπο ζωής», είπε ο Σίλβα στο περιοδικό Hello.

Ο Δρ Mohammed Enayat, από την κλινική Hum2n στο Λονδίνο, συμφωνεί με αυτή την άποψη: «Η συμπλήρωση των 100 ετών δεν εξαρτάται θεμελιωδώς από τη γενετική τύχη, αλλά από τη συσσωρευμένη βιολογική ανθεκτικότητα και μια προληπτική και ενεργητική στάση απέναντι στην υγεία», είπε .

Ενώ η γενετική συμβάλλει ένα μικρό μέρος, οι καθημερινές συμπεριφορές είναι ο κύριος παράγοντας για την επίτευξη μιας προχωρημένης ηλικίας με ποιότητα ζωής.

Βασικές συνήθειες για μεγάλη διάρκεια ζωής

Η συνεχής προσθήκη υγιεινών συνηθειών υπερβαίνει κατά πολύ την αναζήτηση ριζικών ή τεχνολογικών παρεμβάσεων για την παράταση της ζωής. Η Δρ Silva υπογραμμίζει τη σημασία του να παραμένετε σωματικά δραστήριοι, να ακολουθείτε μια θρεπτική και ποικίλη διατροφή, να αναζητάτε ποιοτικό ύπνο, να ρυθμίζετε το άγχος και να διατηρείτε σταθερές κοινωνικές σχέσεις.

«Η συνέπεια είναι το κλειδί», συνόψισε η Σίλβα στο περιοδικό Hello. «Είναι μικρές αποφάσεις που επαναλαμβάνονται όλα αυτά τα χρόνια που έχουν θετικό αντίκτυπο στη γήρανση μας».

Ο Δρ Enayat ενισχύει αυτή την ιδέα, τονίζοντας την αξία της διατήρησης απλών πρακτικών σε καθημερινή βάση. Η μέτρια άσκηση, τα τρόφιμα, τα τακτικά πρότυπα ύπνου και οι σταθεροί συναισθηματικοί δεσμοί είναι τα δομικά στοιχεία για την παράταση της υγείας και της ζωής. «Δεν είναι θεαματικές παρεμβάσεις, αλλά βιολογικά είναι πολύ αποτελεσματικές», τόνισε.

Η personal trainer Abby McLachlan συνιστά να συνδυάσετε καρδιο, προπόνηση ενδυνάμωσης, εργασία ευελιξίας και καλή κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτή η ρουτίνα ενισχύει τους μύες, διατηρεί την οστική πυκνότητα και συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας και της πνευματικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου.

Η τακτική επαφή με τη φύση παρέχει πρόσθετα οφέλη, όπως εξήγησε η εκπαιδεύτρια διαλογισμού Ciara McGinley: «Ο χρόνος στη φύση μπορεί να μειώσει το άγχος, τη θλίψη και να αυξήσει την ικανοποίηση από τη ζωή», είπε στα ίδια μέσα.

Ο ρόλος της πρόληψης και της συνέπειας

Η πρόληψη και η συνέπεια έχουν ευρεία συναίνεση μεταξύ των ειδικών στην υγιή γήρανση. Η Δρ Silva παρατήρησε ότι η ηλικία των 100 ετών εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνεχή φροντίδα του σώματος και του νου. Η κύρια συμβουλή του είναι να δεσμεύεστε μόνιμα σε προληπτικές και βιώσιμες ενέργειες.

Για τους ειδικούς που συμβουλεύτηκε το περιοδικό Hello, η επανάληψη μικρών καθημερινών συνηθειών είναι πολύ πιο ισχυρή από τις ακριβείς ή ακραίες προσπάθειες.

Βιολογική ηλικία και γήρανση

Ο Δρ Cherry Lo επισημαίνει ότι η χρονολογική ηλικία είναι λιγότερο σημαντική από τη βιολογική ηλικία, η οποία αντανακλά τον πραγματικό ρυθμό γήρανσης στο σώμα. Αυτές οι αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας ανάλυση DNA και δείκτες αίματος, μπορούν να ανιχνεύσουν πιθανές ασθένειες πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα και να διευκολύνουν την έγκαιρη παρέμβαση.

Η λειτουργική κίνηση είναι απαραίτητη. Συνιστάται να δίνετε προτεραιότητα στην προπόνηση δύναμης δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, να κάνετε συχνούς περιπάτους και να προσθέτετε δραστηριότητες που βελτιώνουν την ισορροπία και την ευελιξία. Ο McLachlan συνιστά την ενσωμάτωση γιόγκα, πιλάτες ή τάι τσι για τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και τη μείωση του στρες.

Η επαφή με τη φύση, τουλάχιστον 120 λεπτά την εβδομάδα, μειώνει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τα αρνητικά συναισθήματα, προάγοντας την προσωπική ικανοποίηση. Η ποιότητα του ύπνου είναι επίσης απαραίτητη: ο βαθύς ύπνος ενεργοποιεί τις διαδικασίες αποκατάστασης ζωτικής σημασίας για την υγεία και τη μακροζωία.

Ο Δρ Enayat συμβουλεύει να ορίσετε τακτικές ώρες ύπνου, να περιορίσετε την έκθεση σε τεχνητά φώτα τη νύχτα και να συγχρονιστείτε με τους κιρκάδιους ρυθμούς. Αυτές οι οδηγίες διευκολύνουν τη σωματική αποκατάσταση και την πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Η υιοθέτηση συνεπών συμπεριφορών και η προσοχή στα σημάδια του σώματος, ενισχυμένα από επιστημονικά εργαλεία, αποτελούν τη βάση για την αύξηση των πιθανοτήτων να φτάσετε στην ηλικία των 100 ετών με υγεία και πληρότητα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Πρίτσκερ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt λόγω δεσμών με τον Έπσταϊν

11:19WHAT THE FACT

Προϊστορικό φονικό υπερμικρόβιο ανακαλύφθηκε σε πάγο ηλικίας 5.000 ετών - Ανθεκτικό σε 10 αντιβιοτικά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρασκευαΐδης: Δεν παραδίδει την έδρα - «Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο νότιο Ιόνιο: Ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθε το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς - Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στη διασκέδαση με μια μοναδική εμπειρία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικές αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τα Κύπελλα Ευρώπης

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Αγέλη λύκων «πολιορκεί» οικισμό στο Ζαγόρι - Έρχονται δίπλα σε σπίτια

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Άστεγος οδηγούσε... Ferrari - Πώς ζούσε πλουσιοπάροχη ζωή με κρατικά επιδόματα

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - Βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται το τέλος για τα τιμόνια τύπου yoke

10:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη στη βραδινή ζώνη – «Τσιμπάει» νούμερα το Survivor», τι έκαναν MasterChef και σειρές

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Billy Steinberg: Πέθανε ο δημιουργός του «Like A Virgin» της Μαντόνα

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο κύμα βροχοπτώσεων στις πληγείσες περιοχές - Προληπτικές εκκενώσεις

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

10:12ΥΓΕΙΑ

Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νέοι άνθρωποι νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ενέδρα με ρόπαλο σε 22χρονο - Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι» και τον λήστεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 8 περιοχές - Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο νότιο Ιόνιο: Ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο κύμα βροχοπτώσεων στις πληγείσες περιοχές - Προληπτικές εκκενώσεις

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Άστεγος οδηγούσε... Ferrari - Πώς ζούσε πλουσιοπάροχη ζωή με κρατικά επιδόματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ