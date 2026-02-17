Αργυρούπολη: Ενέδρα με ρόπαλο σε 22χρονο - Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι» και τον λήστεψαν

Μια ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο εξετάζουν οι Αρχές. Το συμβάν με θύμα έναν 22χρονο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί της Τρίτης.

Ο 22χρονος βρισκόταν επί της Λεωφόρου Αλεξιουπόλεως στην Αργυρούπολη, όταν κατά την μαρτυρία του τον πλησίασαν τρία άτομα και τον ρώτησαν: «Τι ομάδα είσαι;». Ο 22χρονος τους απάντησε και τότε άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλινο στειλιάρι που έμοιαζε με ρόπαλο. Ακολούθως οι δράστες του απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν, ενώ το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό.