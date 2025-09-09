Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - Πότε θα... δροσίσει

Τι αναφέρει στην πρόγνωσή της η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - Πότε θα... δροσίσει
ΚΑΙΡΟΣ
Την... ανηφόρα θα πάρει εκ νέου ο υδράργυρος τις επόμενες ώρες καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δεν ευνοεί τη μετακίνηση συστημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας ενώ παράλληλα, θα επικρατεί περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, στο Αιγαίο θα συνεχίσει να πνέει ισχυρό μελτέμι έως και σήμερα, αν και σε πιο εξασθενημένη μορφή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το φαινόμενο σχετίζεται με τη διαφορά πίεσης ανάμεσα στις υψηλές τιμές που καταγράφονται στη βορειοανατολική Ευρώπη και τις χαμηλότερες νοτιοανατολικά της χώρας. Η βαροβαθμίδα αυτή ενισχύει τους βορείους ανέμους, με την έντασή τους να εξαρτάται τόσο από το μέγεθος της διαφοράς πίεσης όσο και από την απόσταση μεταξύ των δύο συστημάτων.

Από την Τετάρτη και μετά, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν περαιτέρω εξασθένηση, εξέλιξη που θα επιτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 34–36 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα για περισσότερα φαινόμενα στη βορειοδυτική χώρα.

Το Σάββατο τα μελτέμια θα ενισχυθούν εκ νέου, οδηγώντας σε πτώση της θερμοκρασίας προς τιμές κοντά στα κανονικά για την εποχή.

