Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

Αλλάζει απότομα ο καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ψυχρή αέρια μάζα που θα κατέβει από την κεντρική Ευρώπη θα συναντήσει τα θερμά νερά της Μεσογείου και σε συνδυασμό με υψηλές βαρομετρικές πιέσεις θα δημιουργήσει έντονα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε ξηρά και θάλασσα και δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Αύριο Τετάρτη θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός σε κεντρικά και βόρεια, με βροχές κατά διαστήματα. Από το απόγευμα προς τη νύχτα η νέα κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Την Πέμπτη το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς το Αιγαίο, δίνοντας ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και σε αρκετές περιοχές θα κάνει αισθητό κρύο. Πρόκειται για φθινοπωρινή κακοκαιρία που απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή.