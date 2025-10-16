Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Σποράδες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Κρήτη, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει επιδείνωση του καιρού. Συγκεκριμένα, με λίγες τοπικές βροχές θα κυλήσει η Πέμπτη, με τις βροχές να είναι πιο έντονες στα δυτικά και τα βόρεια την Παρασκευή και το Σάββατο.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν, θα ακολουθήσει από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα επηρεάσει αρκετές περιοχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Με τα... κιάλια βλέπουν τα φρέσκα ψάρια οι καταναλωτές - Αυξήσεις έως 30% στις τιμές

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ανοιχτά χαρτιά σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης για τα εθνικά θέματα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει 5% για αμυντικές δαπάνες: Ποιες χώρες του ΝΑΤΟ επενδύουν τα περισσότερα για όπλα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Μισισίπι: Εκτελέσθηκε ο 38ος θανατοποινίτης στις ΗΠΑ για το 2025

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστάλη η διήμερη απεργία στις λαϊκές αγορές

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ: «Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA»

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

02:00ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία (ΤΕ)

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Morgan Stanley και Bank of America «έσωσαν» τη συνεδρίαση στη Wall Street

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα – Το Ισραήλ προετοιμάζει σχέδιο για την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το σενάριο των «τεσσάρων προσώπων» που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. - Βλέπουν «δίκτυο υποστήριξης» των 22χρονων

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τριτοκοσμικούς και... ψημένους στον ήλιο εργάτες

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ