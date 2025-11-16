Καιρός: Επτά χρονιές που σημειώθηκαν οι θερμότερες θερμοκρασίες Νοεμβρίου στη χώρα μας

Μπορεί ο φετινός Νοεμβρίος να μην έχει δώσει ακόμη «δείγματα» χειμώνα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε υψηλά -για την εποχή - επίπεδα, ωστόσο δεν είναι ο θερμότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα μας.

Με ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς απαντά στα σχόλια που κάνουν λόγο για «τον θερμότερο Νοέμβριο» στην Ελλάδα, παραθέτοντας θερμοκρασίες προηγούμενων ετών που αποδεικνύουν ότι δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ο φετινός ζεστός Νοέμβριος μπορεί να μας ξάφνιασε, αλλά δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές φορές στα μέσα του μήνα καταγράφηκαν θερμοκρασίες που θύμιζαν… αρχές Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστικές χρονιές με ζεστό Νοέμβριο

2023: 25–28°C σε Κρήτη & Αιγαίο, 24–25°C στην Αθήνα

2020: έως 27°C στη Ρόδο – νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

2019: 26–27°C σε πολλές περιοχές, 29°C στην Κω (σχεδόν ρεκόρ)

2010: 24–28°C με θερμή μεταφορά από Αφρική

2004: 26–28°C σε Κρήτη και Πελοπόννησο

1978 & 1963: 22–27°C, καταγεγραμμένα ως «καλοκαιριάτικα» Νοεμβρίου

Γιατί συμβαίνει;

Το μοτίβο είναι σχεδόν πάντα το ίδιο:

Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική

Επίμονη νοτιοδυτική ροή

Συστημικά μπλοκαρίσματα στην Ευρώπη που εγκλωβίζουν τον θερμό αέρα στη Μεσόγειο

Δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο

Δείτε σε ποιές άλλες χώρες στην Ευρώπη ο Νοέμβριος επιφυλάσσε "Θερμές Εκπλήξεις"».

