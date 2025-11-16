Καιρός: «Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής την Τρίτη και την Τετάρτη

Μπορεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να προβλέπεται αίθριος και «γλυκός» καιρός για την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο σε συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και χρειάζεται προσοχή, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Πράγματι, αν και βρισκόμαστε μετά τα μέσα Νοεμβρίου, ένα βήμα πριν τον χειμώνα, ο καιρός θυμίζει άνοιξη, με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο καιρός αυτός αναμένεται πως θα συνεχιστεί τουλάχιστον για την ερχόμενη εβδομάδα – με κάποιες, όμως, εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ, την Τρίτη και την Τετάρτη, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Πρόκειται για περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας, ειδικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, το νοτιοδυτικό ρεύμα που επικρατεί στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, από τη μία ευνοεί τις υψηλές θερμοκρασίες, από την όμως, «ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα».

«Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής», γράφει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

