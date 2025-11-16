Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες
Υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με ζέστη κατά την διάρκεια της ημέρας, νοτιάδες και σκόνη και κρύο το βράδυ.

Η πρόγνωση του meteo για σήμερα

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες, αναμένεται την Κυριακή (16/11). Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι και βαθμιαία στα πελάγη σχεδόν μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά:

Για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 17 βαθμούς), 10 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο χειμώνας φαίνεται να «καθυστερεί» για μία ακόμη εβδομάδα, με τον μετεωρολόγο να προειδοποιεί για βροχές στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.

