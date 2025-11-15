Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

Ο καιρός σήμερα Σάββατο θα σημαδευτεί από ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στις Νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και αμετάβλητη θερμοκρασία.



Ο λόγος για αυτή την... θερμή εισβολή, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, φαίνεται να είναι η επικράτηση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων δημιουργεί σταθερές καιρικές συνθήκες, που αποκλείει την είσοδο κακοκαιριών και εξασφαλίζοντας ηλιόλουστες ημέρες με χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες.

Σύστημα Υψηλής Πίεσης ή αλλιώς «Αντικυκλώνας»

Η υψηλή ατμοσφαιρική πίεση λειτουργεί σαν φράγμα, εμποδίζοντας τη διείσδυση κακοκαιριών στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση καλού καιρού για αρκετές ημέρες, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ηλιοφάνεια και η ύπαρξη τοπικών ομιχλών κυρίως τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά και βορειοηπειρωτικά τμήματα, όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από το μηδέν.

Ωστόσο, μετά την Τρίτη αναμένεται η σταδιακή εξασθένηση του αντικυκλώνα, που θα επιτρέψει την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών και κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη.

Αυτή η αλλαγή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα πιο κρύο μοτίβο, με πιθανή ενίσχυση χειμωνιάτικων καιρικών συνθηκών προς το τέλος Νοεμβρίου. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να φτάσουν και πολικές αέριες μάζες στα βόρεια τμήματα της χώρας στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

