Καιρός: Κοκτέιλ Νοτιάδων, υγρασίας και αφρικανικής σκόνης - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Συνεχίζονται οι αντικυκλωνικές συνθήκες στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικά στα Βαλκάνια, με έναν ισχυρό αντικυκλώνα να επηρεάζει και τη χώρα μας.

Έτσι, ο καιρός παραμένει ήπιος και σταθερός, με τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες σε ηπειρωτικές περιοχές και κοιλάδες, όπου η υγρασία εγκλωβίζεται κοντά στο έδαφος, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σαββατοκύριακο χωρίς φαινόμενα

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ήπιος, χωρίς φαινόμενα, μόνο προς τα δωδεκανησα και την Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές την Κυριακή.

Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες θα συνθέσουν το σκηνικό, με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή και ιδιαίτερη ψύχρα το πρωί και το βράδυ.

Νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας. Από την Κυριακή, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιάδες, ενώ τη Δευτέρα θα ενισχυθούν.

Αυτό θα φέρει αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, στα ανατολικά και νότια, όπου οι μέγιστες θα φτάνουν τους 22–25 και τοπικά 26-27°C δηλαδή περίπου 4-6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα ανέβουν και οι ελάχιστες, κάνοντας τις νύχτες πιο «μαλακές».

Οι νοτιάδες θα μεταφέρουν επίσης υγρασία από το Λιβυκό και το Ιόνιο και μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Βροχές και τοπικές καταιγίδες από το βράδυ της Δευτέρας.

Με τη μετακίνηση του αντικυκλώνα νότιο-ανατολικότερα από το βράδυ της Δευτέρας, αναμένονται βροχές κυρίως στη δυτική–βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και τη Θράκη, όπου η αστάθεια θα είναι μεγαλύτερη.