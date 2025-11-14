Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Αλλάζει και μάλιστα ραγδαία το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα
ΚΑΙΡΟΣ
5'
Η εικόνα από τα προγνωστικά μοντέλα της Ευρώπης για τις 15 και 25 Νοεμβρίου 2025 δίνει ένα πρώτο στίγμα για τις τάσεις του καιρού, με σαφή μεταβολή από ήπιες σε έντονα χειμερινές συνθήκες.

Στις 15 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Weather News Greece, ο καιρός στην Ευρώπη παραμένει σχετικά ήπιος, με θερμότερες αέριες μάζες να καλύπτουν τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα, αλλά και μεγάλο μέρος της Ιταλίας και των Βαλκανίων, εμφανίζονται σε αποχρώσεις του κίτρινου και πορτοκαλί, ενδεικτικές θερμοκρασιών πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Οι δυτικές περιοχές της ηπείρου βρίσκονται υπό την επίδραση βαρομετρικού χαμηλού στον Ατλαντικό, χωρίς όμως σημαντική ψυχρή εισβολή.

Θεαματική μεταβολή και ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου

Δέκα ημέρες αργότερα, το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Η ψυχρή μάζα που κατεβαίνει από τη βορειοανατολική Ευρώπη καλύπτει σχεδόν όλη την περιοχή από τη Ρωσία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, φτάνοντας και στα βόρεια Βαλκάνια. Οι αποχρώσεις του μπλε και του μωβ υποδηλώνουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά πολλές μονάδες, με την ψύχρα να γίνεται αισθητή μέχρι και την περιοχή των Σκοπίων, της Σερβίας και της Ρουμανίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο της ψυχρής εισβολής, με τα πρώτα σημάδια χειμωνιάτικης μεταβολής να αγγίζουν κυρίως τη βόρεια χώρα.

5800158211222029732443046411074189560755753382n.jpg

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Αν και η χώρα μας δεν φαίνεται να μπαίνει στο επίκεντρο της βαριάς ψυχρής μάζας, τα δεδομένα δείχνουν ότι προς το τέλος του μήνα αναμένεται σαφής υποχώρηση της θερμοκρασίας, πιθανόν με τις πρώτες οργανωμένες χειμερινές συνθήκες στα βόρεια. Τα νότια τμήματα φαίνεται ότι θα κρατήσουν πιο ήπιο προφίλ, ωστόσο η μεταβολή στον καιρό είναι πλέον εμφανής.

Η πρώτη γεύση χειμώνα

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις, ο Νοέμβριος κλείνει με σαφή χειμωνιάτικη τάση για την Ευρώπη και με ένα πρώτο κύμα κρύου που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η ψυχρή εισβολή θα επεκταθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας πιο έντονα και τη χώρα μας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

