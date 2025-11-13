Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

Οι πρώτες προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής (ECC) για τον Δεκέμβριο, όσον αφορά θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, μόλις δημοσιεύτηκαν.

Πρόκειται για τάσεις και όχι «κλειδωμένες» προβλέψεις, καθώς στόχος τους είναι να δείξουν αποκλίσεις από τον μέσο όρο, τόσο όσον αφορά τις θερμοκρασίες όσο και τις βροχοπτώσεις.

Με άλλα λόγια, δίνουν μια πρώτη εικόνα για το τι είναι πιθανό να συμβεί στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου και κατά τη διάρκεια των γιορτών του μήνα.

Ανωμαλίες θερμοκρασίας στην αρχή του Δεκεμβρίου

Η πρώτη εικόνα για τον Δεκέμβριο δείχνει ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο, με ανωμαλίες που μπορεί να φτάσουν έως και +3°C στην αρχή του μήνα.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και μικρές πιθανότητες για σημαντικά ψυχρά κύματα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Το φαινόμενο οφείλεται στην έλλειψη «αποθεμάτων ψύχους» στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης, που συνήθως αποτελούν την πηγή των ψυχρών εισβολών που φέρνουν χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στις νότιες χώρες.

Ο δεύτερος μισός του Δεκεμβρίου και ο ρόλος του πολικού στροβίλου

Για το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου, ειδικά κοντά στα Χριστούγεννα, καθοριστικός θα είναι ο πολικός στροβίλος.

Ο πολικός στροβίλος καθορίζει τη ροή των αερίων μαζών στην Ευρώπη και μπορεί να επιφέρει διαφορετικά σενάρια καιρού. Αν παραμείνει συμπαγής, οι ατλαντικοί άνεμοι θα φέρνουν υγρό καιρό, με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο και περιορισμένες ευκαιρίες για έντονες ψυχρές εισβολές στην Ελλάδα.

Αν όμως αδυνατίσει ή σπάσει σε κομμάτια, είναι πιθανές σύντομες αλλά έντονες εισβολές ψύχους και κακοκαιρίας, με εισβολές αρκτικής ή ηπειρωτικής αέριας μάζας που θα μπορούσαν να φέρουν χιόνια σε βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα

Στην πράξη, οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου αναμένονται ήπιες, με λίγες πιθανότητες για ψυχρές εισβολές ή χιόνια, ενώ οι περιοχές που συνήθως πλήττονται από χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις —όπως η Βόρεια Ελλάδα και τα ορεινά της Κεντρικής Ελλάδας— πιθανόν να παραμείνουν σχετικά ζεστές.

Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στο δεύτερο μισό του μήνα, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολικού στροβίλου. Σε περίπτωση που αυτός αδυνατίσει, υπάρχει δυνατότητα για σύντομες αλλά έντονες κακοκαιρίες, με ψύχος και χιονοπτώσεις σε περιοχές που συνήθως δεν βλέπουν τέτοιο φαινόμενο σε χαμηλά υψόμετρα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

