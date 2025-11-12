Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

Τι αναφέρει στην πρόβλεψή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ήπιο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η επικράτηση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, όπως καταγράφεται στους χάρτες με το σύμβολο "Υ", θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα, οδηγώντας σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, σήμερα και αύριο αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, πριν ο καιρός βελτιωθεί πλήρως.

Μέχρι περίπου την επόμενη Τρίτη, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και σημαντική διακύμανση της θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα – με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και πιο υψηλές το μεσημέρι. Επιπλέον, δεν αποκλείεται η εμφάνιση τοπικών ομιχλών κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας αναμένεται η άφιξη βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας. Αυτό θα επιφέρει αλλαγές στο καιρικό μοτίβο, με πιθανές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, επαναφέροντας χαρακτηριστικά φθινοπωρινής κακοκαιρίας.

Επιμένει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για βαρυχειμωνιά

Το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" δείχνει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ένα ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, ψυχρές αέριες μάζες θα φτάσουν και στη χώρα μας, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα σχετικά με την ένταση και την έκταση αυτής της ψυχρής εισβολής, καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας παραμένει ασταθής.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων από το προγνωστικό σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" θα είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές καιρικές συνθήκες και την πιθανή επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Στα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Vodafone Ελλάδας: Η Μαρίνα Καταροπούλου, νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη Διάσκεψη για το κλίμα - «Τα δάση μας δεν πωλούνται»

12:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: «Μάχη» κορυφής στο ΣΕΦ - Η ώρα και το κανάλι

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δεκάδες μετανάστες «θεωρούνται νεκροί» έπειτα από ναυάγιο στα ανοιχτά της χώρας

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Μυστήριο με τις φωτογραφίες της με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ - Τις έσβησε από τα social media

12:31WHAT THE FACT

Μελέτη: Η κρυφή «έβδομη αίσθηση» των ανθρώπων - Τι είναι η απομακρυσμένη αφή

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

12:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών

12:11LIFESTYLE

Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS!

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη δηλώνει η Ρωσία - «Οι επαφές με Βρετανία δεν προχώρησαν»

12:04WHAT THE FACT

Αποδεικτικά στοιχεία: Αρχαίοι «κροκόδειλοι» σκαρφάλωναν στα δέντρα

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Μαζική ανάπτυξη του στρατού εν όψει της άφιξης του μεγαλύτερου αμερικανικού αεροπλανοφόρου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 15χρονος στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό - Νεαροί τον έσυραν σε στενό και τον γρονθοκόπησαν

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το Βιετνάμ στην Ελλάδα για τα ακτινίδια: Το αγαπημένο φρούτο γίνεται εξαγώγιμο προϊόν στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιποθύμησε ο Όσκαρ κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος στην καριέρα του

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πράσινη «έκσταση» Σλούκα μετά το εξωπραγματικό ντεμπούτο του Φαρίντ - Φώναζε στα αποδυτήρια «Manimal»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ