Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

Με ήπιο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η επικράτηση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, όπως καταγράφεται στους χάρτες με το σύμβολο "Υ", θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα, οδηγώντας σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, σήμερα και αύριο αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, πριν ο καιρός βελτιωθεί πλήρως.

Μέχρι περίπου την επόμενη Τρίτη, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και σημαντική διακύμανση της θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα – με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και πιο υψηλές το μεσημέρι. Επιπλέον, δεν αποκλείεται η εμφάνιση τοπικών ομιχλών κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας αναμένεται η άφιξη βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας. Αυτό θα επιφέρει αλλαγές στο καιρικό μοτίβο, με πιθανές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, επαναφέροντας χαρακτηριστικά φθινοπωρινής κακοκαιρίας.

Επιμένει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για βαρυχειμωνιά

Το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" δείχνει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ένα ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, ψυχρές αέριες μάζες θα φτάσουν και στη χώρα μας, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα σχετικά με την ένταση και την έκταση αυτής της ψυχρής εισβολής, καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας παραμένει ασταθής.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων από το προγνωστικό σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" θα είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές καιρικές συνθήκες και την πιθανή επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Στα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.