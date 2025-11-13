Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

Με ανοιξιάτικες συνθήκες θα κυλήσει η επόμενη, τουλάχιστον εβδομάδα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τετάρτη ξεκινά με συννεφιά που θα εκτείνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ στα μεγαλύτερα τμήματα της χώρας η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Σποράδες, την νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, όμως ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε μέτρια επίπεδα, με τους υδράργυρους να φτάνουν τους 20 βαθμούς στα κεντρικά, ενώ στα βόρεια θα παραμείνουν μεταξύ 14 και 18 βαθμών. Στα νότια η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, στα ανατολικά θα κυμαίνεται από 20 έως 21, και στα δυτικά από 19 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη και έως το Σάββατο αναμένεται μια περίοδος παρατεταμένης ηλιοφάνειας, με τον καιρό να παραμένει σταθερός και ευνοϊκός για υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, την Κυριακή προβλέπεται ένα σύντομο πέρασμα νεφώσεων, χωρίς σημαντικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα κυμανθεί γύρω στους 20-21 βαθμούς.

Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, από τις 17 Νοεμβρίου αναμένονται βροχές στα δυτικά, ειδικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Επιπλέον, στις 19 Νοεμβρίου και μεταξύ 20-21 Νοεμβρίου θα επανέλθουν βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Παρά τις βροχοπτώσεις αυτές, δεν προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα που να χαρακτηρίζονται ως χειμωνιάτικα κρύα έως τις 22 Νοεμβρίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην περιοχή Κάσου - Καρπάθου νωρίς το πρωί.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32WHAT THE FACT

Αρχαίο συστατικό της κινεζικής ιατρικής αποκατέστησε τον υγιή μεταβολισμό του λίπους σε διαβητικά ποντίκια

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:24LIFESTYLE

«The Devil Wears Prada 2»: Nέο teaser - Meryl Streep και Anne Hathaway αντιμέτωπες στο ασανσέρ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Κυπαρισσία θρηνεί τον μακροβιότερο δήμαρχό της - Ποιος ήταν ο Ηλίας Τσίγγαρος

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα - 4 συλλήψεις

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Εκατοντάδες θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς - Πέντε ύποπτες εκτροφές

10:03WHAT THE FACT

H NASA εντόπισε κάτι περίεργο κάτω από λίμνη - Τώρα οι ερευνητές ξέρουν την αλήθεια

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Boeing: Αποζημίωση 28 εκατ. δολαρίων σε χήρο θύματος της συντριβής αεροσκάφους 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αντέχω άλλο» είχε πει στον Τζέφρι Έπσταϊν ο πρίγκιπας Άντριου - Αληθινη η επίμαχη φωτογραφία με την Τζιούφρε

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένος για 9η μέρα στα Τρίκαλα – «Να ανοίξει ο δρόμος προς το χωριό μου», λέει στο Newsbomb

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έχουν «εξαντλήσει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Στόχος τώρα η εφαρμογή τους

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes CLA διαθέσιμη και ως υβριδική 1.500 κυβικών

09:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε δυο άτομα και είπε στην αστυνομία «μου είπε η κατσαρίδα να το κάνω»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

09:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ELPEDISON μετονομάζεται σε Enerwave - Νέα εποχή για την HELLENiQ ENERGY

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Το λιώσιμο πάγου 9.000 ετών δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να καταρρεύσει η Ανταρκτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική συνάντηση που τερμάτισε το shutdown - Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τη Wall Street Journal

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μετρών εντοπίστηκε στην Αρκαδία - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ