Καιρός: Θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για θερμή εισβολή μετά το Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του νοτιάδες, υγρασία, ζέστη αλλά και μεταφορά σκόνης από την Αφρική θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού των επόμενων ημερών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό, όμως από τη Δευτέρα 17/11 η χώρα θα περάσει σε παρατεταμένη φάση νοτιάδων έως 7 μποφόρ, με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη αφρικανική σκόνη και θερμοκρασιακή ανωμαλία 6-8 βαθμών.

Οι μέγιστες θα φτάσουν ακόμη και τους 22-24 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά από την Τρίτη και μετά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά, και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά, ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Επιπλέον, οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο από την ΕΜΥ

Ιδανικός για εξορμήσεις στην ύπαιθρο αναμένεται να είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Νοεμβρίου καθώς ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Συγκεκριμένα, για αύριο Σάββατο (15/11), η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 19 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά - ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με τ ην ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης