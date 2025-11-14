Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Η επικράτηση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων δημιουργεί σταθερές καιρικές συνθήκες, αποκλείοντας την είσοδο κακοκαιριών και εξασφαλίζοντας ηλιόλουστες ημέρες με χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η υψηλή ατμοσφαιρική πίεση λειτουργεί σαν φράγμα, εμποδίζοντας τη διείσδυση κακοκαιριών στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση καλού καιρού για αρκετές ημέρες, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ηλιοφάνεια και η ύπαρξη τοπικών ομιχλών κυρίως τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά και βορειοηπειρωτικά τμήματα, όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από το μηδέν.

Ωστόσο, μετά την Τρίτη αναμένεται η σταδιακή εξασθένηση του αντικυκλώνα, που θα επιτρέψει την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών και κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη.

Αυτή η αλλαγή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα πιο κρύο μοτίβο, με πιθανή ενίσχυση χειμωνιάτικων καιρικών συνθηκών προς το τέλος Νοεμβρίου. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να φτάσουν και πολικές αέριες μάζες στα βόρεια τμήματα της χώρας στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

