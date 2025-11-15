Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
Με ήπιες καιρικές συνθήκες και υψηλές - για την εποχή - θερμοκρασίες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο χειμώνας φαίνεται να «καθυστερεί» για μία ακόμη εβδομάδα, με τον μετεωρολόγο να προειδοποιεί για βροχές στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.

Η πρόγνωση του meteo για την Κυριακή (16/11)

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες, αναμένεται την Κυριακή (16/11). Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι και βαθμιαία στα πελάγη σχεδόν μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά:

Για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 17 βαθμούς), 10 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Σε ποιες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος έπεσε κάτω από 0° C το Σάββατο (15/11)

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 15/11, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λιβάδι Παρνασού με -2,7 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 15/11, παρουσιάζονται στον ενσωματωμένο πίνακα της παρακάτω εικόνας.

χάρτης καιρός

Η εικόνα προέρχεται από την κάμερα στην περιοχή του Πληκατίου Ιωαννίνων, η οποία ανήκει στο metar.gr και έχει ενταχθεί στο δίκτυο καμερών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Περισσότερες όμορφες φθινοπωρινές εικόνες από διάφορα μέρη της χώρας μας, μπορείτε να δείτε στις μετεωρολογικές κάμερες του δικτύου μας.

