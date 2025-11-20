Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη δυτική Ελλάδα - «Συνθήκες που ευνοούν πλημμύρες»

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει τη σημασία της προληπτικής λήψης μέτρων, υποστηρίζοντας πως η Πολιτική Προστασία θα πρέπει να θέσει σε «κόκκινο» συναγερμό τον μηχανισμό της στη βορειοδυτική Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη δυτική Ελλάδα - «Συνθήκες που ευνοούν πλημμύρες»
ΚΑΙΡΟΣ
Ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου καλεί σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας να τεθεί σε κατάσταση συναγερμού η δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν από χθες τις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και ευρύτερα της δυτικής χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση αιφνίδιων πλημμυρών, κατολισθήσεων και αυξημένων απορροών με φερτά υλικά. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος τοπικών καθιζήσεων σε οδικά δίκτυα, καθώς και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει τη σημασία της προληπτικής λήψης μέτρων, υποστηρίζοντας πως η Πολιτική Προστασία θα πρέπει να θέσει σε «κόκκινο» συναγερμό τον μηχανισμό της στη βορειοδυτική Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν έκτακτες καταστάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Γιατί Ήπειρος, βορειοδυτικό Ιόνιο κατά τόπους η δυτική Μακεδονία και πιθανώς η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα χρειάζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αυξημένη επαγρύπνηση τώρα!

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ωρών, τα ύψη βροχής του τελευταίου τριημέρου και κυρίως της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με το ΕΑΑ, επιβεβαιώνουν απολύτως το καιρικό μοτίβο που έδειχναν τα προγνωστικά μοντέλα για τη Βορειοδυτική Ελλάδα (το δελτία καιρού στο κανάλι μου στο YouTube παρουσιάζω τα νεότερα δεδομένα:

Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται όμως να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)

Τα πρόσφατα επεισόδια και κυρίως το σημερινό ήταν μόνο το πρώτο μιας σειράς. Η σαφής όμως τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη καθιστά κατά την ταπεινή μου άποψη σκόπιμο να εξεταστεί η ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης επαγρύπνησης 4662/2020 και 5075/2023 όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας.

Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν αιφνίδιες πλημμύρες, κατολισθήσεις, αυξημένες απορροές με φερτά υλικά, τοπικές καθιζήσεις σε οδικά τμήματα και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω πως θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2.

Μια τέτοια ενέργεια δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ανησυχίας αλλά στη διασφάλιση ότι οι τοπικές και περιφερειακές δομές θα λειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη. Η προληπτική ενεργοποίηση δεν προδικάζει τον χαρακτήρα των επόμενων ημερών.

Επιτρέπει όμως στις υπηρεσίες να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά, ειδικά σε περιοχές όπου το υδρολογικό φορτίο έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

