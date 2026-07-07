Καιρός: Με φυσιολογικές θερμοκρασίες και αστάθεια στα ορεινά η Τρίτη – Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα

Newsbomb

Καιρός: Με φυσιολογικές θερμοκρασίες και αστάθεια στα ορεινά η Τρίτη – Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι
MotionTeam
ΚΑΙΡΟΣ
3'
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  • Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι 3
  • 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 έως 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.
  • Την Τετάρτη αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Οι άνεμοι την Τετάρτη θα παραμείνουν βόρειοι 3
  • 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 7 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση .
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει
στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

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