Μέλλουσα μητέρα πήγε για υπερηχογράφημα - Αυτό που είδε την φρίκαρε! (pics)

Το μεγαλύτερο σοκ της ζωής της έπαθε μια μέλλουσα μητέρα όταν υπεβλήθη σε υπέρηχο προκειμένου να μάθει το φύλο του μωρού της.

Η Iyanna Carrington, από την Βιρτζίνια των ΗΠΑ, που διανύει – σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Sun – την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της πήγε στον γυναικολόγο, ξάπλωσε στο ειδικό κρεβάτι και ο γιατρός της άνοιξε την οθόνη προκειμένου η μέλλουσα μαμά να δει για πρώτη φορά το προσωπάκι του μωρού που κυοφορεί. Τότε ήταν που πάγωσαν όλοι.

Το 24άρων εβδομάδων κοριτσάκι που έχει στην κοιλιά της η Iyanna Carrington είχε το πιο αποκρουστικό προσωπο που θα μπορούσε να φανταστεί ενώ ανατριχίλα προκάλεσε στην αποσβολωμένη μαμά και γιατρό το λαμπερό αλλά και σύμφωνα με την Sun… σατανικό του χαμόγελο.

Μετά το αρχικό σοκ. Η Iyanna Carrington αποφάσισε να αναρτήσει την φωτογραφία του υπερήχου στα social media την φωτογραφία του υπέρηχου γράφοντας: loved the devil baby so much already (αγαπώ ήδη τόσο πολύ αυτό το μωρό του διαβόλου)!

Δείτε στην gallery την ομολογουμένως τρομακτική φωτογραφία:

GALLERY 01 Το μεγαλύτερο σοκ της ζωής της έπαθε μια μέλλουσα μητέρα όταν υπεβλήθη σε υπέρηχο προκειμένου να μάθει το φύλο του μωρού της.









Πηγή; pixabay









