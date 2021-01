Πέθανε διάσημος ηθοποιός - Έδινε μάχη με τον καρκίνο (pics)

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Gregory Sierra

Ήταν γνωστός για ρόλους στις κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1970 "Barney Miller" και "Sanford and Son".

Σύμφωνα με το Deadline, πέθανε στις 4 Ιανουαρίου, με τη λυπηρή είδηση να γνωστοποιείται μόλις το τελευταίο 24ωρο. Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, με εκπρόσωπο της οικογένειας να αναφέρει ότι άφησε την τελευταία του πνοή στο Laguna Woods της Καλιφόρνια, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στο Ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ο Gregory Sierra συνεργάστηκε με τα θέατρα National Shakespeare Company και New York Shakespeare Festival.

Εμφανίστηκε, επίσης, σε παραστάσεις εκτός Broadway. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνέχισε να παίζει σε παραστάσεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε σειρές, όπως “It Takes a Thief “, “Medical Center”, “The Flying Nun” κ.α.

Ανάμεσα στις πολλές ταινίες που έπαιξε, στις οποίες είχε συνήθως δεύτερους ρόλους, οι: “Beneath the Planet of the Apes” (1970), “Getting Straight” (1970), “Papillon” (1973), “The Towering Inferno” (1974), “The Prisoner of Zenda” (1979), “The Trouble With Spies” (1987), “Honey, I Blew Up the Kid” (1992), “Ηοt Shots! Part Deux” (1993), “A Low Down Dirty Shame” (1994), “Vampires” (1998), “Mafia!” (1998) κ.α.

