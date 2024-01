Το MOCA απέκτησε 100 έργα τέχνης, μεταξύ άλλων, πίνακα του Mark Bradford, δωρεά του Μπραντ Πιτ

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Λος Άντζελες (MOCA) απέκτησε 100 έργα τέχνης από 63 καλλιτέχνες το 2023 για τη μόνιμη συλλογή του, που αποτελείται από 8.000 εκθέματα.

Μεταξύ άλλων το επόμενο διάστημα οι επισκέπτες του MOCA θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα γλυπτό του Jeff Koons, πέντε λιθογραφίες του Ellsworth Kelly, εννέα σκίτσα του Raymond Pettibon και έργα ανερχόμενων καλλιτεχνών, όπως οι Diane Severin Nguyen, Aria Dean, Kahlil Robert Irving και Rachel Jones.

Πολλά από τα έργα της συλλογής αποτελούν δωρεές από αρκετούς συλλέκτες συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού και παραγωγού Μπραντ Πιτ, ο οποίος δώρισε έναν πίνακα του Mark Bradford. Το έργο «I Will Expent My Anger in Terrifying Το Books» (2012) είναι το πρώτο του διάσημου καλλιτέχνη που εντάσσεται στη συλλογή του Μουσείου.

Το έργο Xternesta (2022) της Candice Lin και το The Milk of Dreams που παρουσιάστηκε στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2022 διευρύνουν την εκπροσώπηση της κεραμικής τέχνης στο Μουσείο.

Το Bug Jump (1975–78) της Simone Forti ένα έργο ολογράμματος που παρουσιάστηκε στην αναδρομική έκθεση του MOCA για την καλλιτέχνη, χορεύτρια και συγγραφέα το 2023 και ο μεγάλης κλίμακας πίνακας The Landscape (2017) της Tala Madani δωρεά από το Yenn and Alan Lo Foundation με έδρα τον Χονγκ Κονγκ είναι πλέον στη συλλογή του Μουσείου.

«Τα νέα αποκτήματα αποδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευσή μας να τιμήσουμε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως πάντα με την οπτική του Λος Άντζελες» αναφέρει, σύμφωνα με δελτίο Τύπου η διευθύντρια της γκαλερί Maurice Marciano του MOCA, Τζοάνα Μπάρτον. «Αυτά τα έργα όχι μόνο εμπλουτίζουν τη συλλογή μας, αλλά και ενισχύουν την αποστολή μας να εξερευνούμε συνεχώς τα όρια της τέχνης της εποχής μας» πρόσθεσε.

Το MOCA ιδρύθηκε το 1979 σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πέτυχε εκπληκτική ανάπτυξη: μια συλλογή παγκόσμιας κλάσης με σχεδόν 8.000 εκθέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, βραβευμένες εκδόσεις και πρωτοποριακές εκθέσεις.