Συρία: Πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις και από τους Αλαουίτες - Δέχτηκε επίθεση ναός τους

Syrians Uprising Against Golani Terrorists in Various Cities

ISIS Sifatans Show Their True Face by Firing Directly at Alawites #ISIS_Brothers

قیام مردم سوریه علیه تروریست‌های جولانی در شهرهای مختلف

داعش صفتان باشلیک مستقیم گلوله به سمت علویون چهره حقیقی خود را نشان می‌دهند pic.twitter.com/9o64rkhrRP