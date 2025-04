Νοσοκόμος ξεκλήρισε την οικογένειά του για τα μάτια Βουλγάρας καλλονής ιστοσελίδας γνωριμιών

Ο Γκραντ Αμάτο, 35 ετών, νοσηλευτής στο επάγγελμα ζούσε στη Φλόριντα, όταν στις 25 Ιανουαρίου του 2019, σκότωσε τους γονείς τους και το ένα από τα δύο αδέρφια, επειδή αποκάλυψαν σε μία κοπέλα ενός chat γνωριμιών, ότι δεν ήταν τόσο επιτυχημένος οικονομικά όσο ισχυριζόταν. Και σκηνοθέτησε τον τόπο του εγκλήματος ώστε να μοιάζει σαν δολοφονία - αυτοκτονία.

Είχε ξοδέψει 200.000 δολάρια για τη Βουλγάρα καλλονή, αφού είχε κλέψει 150.000 δολάρια από τον πατέρα του και είχε πάρει ακόμη και δάνειο για το σπίτι των γονιών του. Ο Γκραντ πίστευε ότι ήταν "ερωτευμένος" με τη Σίλβια αφού τον βοήθησε να βγει από την κατάθλιψη που τον είχε πιάσει μετά την απώλεια της δουλειάς του.

Μιλώντας στη νέα σειρά του BBC Three, The Man Who Murdered His Family, ο Γκραντ ομολόγησε για πρώτη φορά τους φόνους.

Τα πράγματα άρχισαν να βγαίνουν εκτός ελέγχου για τον Γκραντ όταν έχασε τη δουλειά του και με μια ποινική κατηγορία για κλοπή φαρμάκων, δεν μπορούσε να βρει άλλη δουλειά, γεγονός που τον έκανε να στραφεί στον διαδικτυακό κόσμο για να ξεφύγει.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, ο Γκραντ είπε: "Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε μια τέτοια ιστοσελίδα και ερωτεύτηκα κατά κάποιο τρόπο την πρώτη κοπέλα που γνώρισα.

'Το όνομα της οθόνης της είναι AdySweet, αλλά γνωρίζοντάς την ανακάλυψα ότι το όνομά της είναι στην πραγματικότητα Σίλβια'.

Η Σίλβια έγινε ψυχαναγκασμός και εμμονή για τον Γκραντ, αλλά έπρεπε να πληρώσει και να πλειοδοτήσει έναντι άλλων ανδρών στο διαδίκτυο για την προσοχή της.

Για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια πιο οικεία διαδικτυακή σχέση μαζί της έπρεπε να πληρώσει περισσότερα, καταλήγοντας όπως λέει να στέλνει 12.000 έως 15.000 δολάρια την ημέρα.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

"Συμπεριφερόμασταν σαν ένα ζευγάρι γυμνασιόπαιδων που ερωτεύτηκαν.

Μου μάθαινε βουλγαρικά. Ήρθαμε τόσο κοντά.

Ο Grant παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο ως ένας πνευματώδης, χαρισματικός επιτυχημένος αναισθησιολόγος, που ζούσε μόνος του, ενώ στην πραγματικότητα είχε χάσει τη δουλειά του και ζούσε με τους γονείς του.

Αφού παρατήρησε την πνευματική παρακμή του αδελφού του, ο Κόντι πήρε τον Γκραντ σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, λίγο πριν την επιστροφή ωστόσο ο Γκραντ δείχνει πάλι σημάδια κατάθλιψης και εξομολογείται στον αδερφό του για τη Σίλβια.

Ο Κόντι τον συμπόνεσε και μάλιστα του έδωσε περισσότερα χρήματα για να τα ξοδέψει για τη Σίλβια, αλλά το είπε στους γονείς τους.

Όταν ωστόσο αποφάσισε να φύγει για Βουλγαρία ώστε να γνωρίσει το αντικείμενο του πόθου του, η οικογένεια αποφάσισε να παρέμβει και τον προειδοποίησε ότι θα τον έστελνε σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Ο πατέρας κατάφερε επίσης να βρει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σιλβίγια και της έγραψε για να της πει ποιος ήταν πραγματικά ο γιος του, γεγονός που ανάγκασε τον Γκραντ να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

'Η Silviya μου έδωσε μια ευκαιρία να της μιλήσω καθαρά και αποφάσισα απλά να της τα πω όλα. 'Μετά, είπε ότι το chat room ήταν κλειστό για μένα'.

Ο Grant είπε ότι αισθάνθηκε σαν χωρισμός.

Οι γονείς του τον έκλεισαν σε 60ήμερη παραμονή σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά έφυγε μετά από δύο εβδομάδες.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά οι γονείς του του έθεσαν αυστηρούς περιορισμούς και σχεδόν μηδενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ απείλησαν να τον πετάξουν έξω από το σπίτι αν ξαναμιλούσε με τη Σίλβια.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία βρήκε νεκρούς τον Τσαντ, τον Κόντι και τη Μάργκαρετ. Όλοι είχαν εκτελεστεί με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Ο Γκραντ διέφυγε για δύο ημέρες, αλλά αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ένα ξενοδοχείο στην κομητεία Όραντζ της Φλόριντα, αφού αναγνωρίστηκε το αυτοκίνητό του έξω από αυτό.

Υποστηρίζεται ότι ο Γκραντ χρησιμοποίησε το δακτυλικό αποτύπωμα του νεκρού πατέρα του για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια τραπεζική εφαρμογή USAA στο τηλέφωνο του σκοτωμένου αδελφού του και να προσθέσει τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό PNC.

Ενώ ο δικηγόρος του Grant, Jeff Dowdy, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καθόλου αίμα πάνω στον Grant όταν βρέθηκε, παρά το γεγονός ότι η σκηνή ήταν ένα αιματοβαμμένο χάλι, οι εισαγγελείς είπαν ότι η ιατρική δουλειά του Γκραντ τον βοήθησε να καλύψει και να σκηνοθετήσει μια δολοφονία-αυτοκτονία.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, τις οποίες αρνήθηκε και συνέχισε να αρνείται, ακόμη και αφού του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη τον Αύγουστο του 2019.

Ωστόσο, αφού η έφεσή του απορρίφθηκε 18 μήνες αργότερα, τελικά ομολόγησε στον σκηνοθέτη του BBC Colin Archdeacon.

Ο επιζών ετεροθαλής αδελφός Τζέισον Αμάτο, ο οποίος δεν ζούσε με την οικογένεια, στη δίκη κατέθεσε ότι εξακολουθεί να 'αγαπάει' τον Γκραντ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail ερευνητική δημοσιογράφος στη Σόφια επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Σίλβια για να μάθει τη δική της πλευρά, με την καλλονή να απαντάει ότι η υπόθεση σχεδόν της κατέστρεψε τη ζωή, επιφορτίζοντάς την με άγχος και στρες.

Σχετικές ειδήσεις