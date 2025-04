Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ: Γιατί έγινε γαλανομάτης με γκρίζα μαλλιά και γένια

Από τον Γουίλι Γουόνκα μέχρι τον Τζακ Σπάροου, ο δημοφιλής ηθοποιός Τζόνι Ντεπ είναι γνωστός για τις μεταμορφώσεις για τους διάφορους ρόλους του όλα αυτά τα χρόνια. Και για μια ακόμη φορά άλλαξε ολοκληρωικά εμφάνιση για τον νέο του ρόλο στην ταινία Day Drinker, καθώς κάνει δυναμική επιστροφή σε ταινίες blockbuster.

Ο 61χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ επιστρέφει στα γυρίσματα, αφού ξεκίνησε η παραγωγή του τελευταίου του project αυτή την εβδομάδα. Αφήνοντας πίσω τις σκούρες μπούκλες και τα μαλλιά του, ο σταρ έχει...γκρίζα μαλλιά και γένια για τη νέα ταινία, ενώ το πρόσωπό του φαίνεται επίσης πιο γεμάτο και φοράει διαπεραστικούς μπλε φακούς επαφής.

Εμφανίζεται επίσης χωρίς τα συνηθισμένα αξεσουάρ του ροκ σταρ και αντί για τα ιδιόρρυθμα γυαλιά και το καπέλο του φοράει ένα κανονικό μπλε κοστούμι και ένα μπλε πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, σε μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχει κάνει στην καριέρα του

https://www.instagram.com/p/DIb2DVyuTxM/

Η ταινία Day Drinker είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια του Ντεπ να αναβιώσει την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη εν μέσω μίας σειράς σκανδάλων μετά τον πολύκροτο χωρισμό από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν τη δίκη του, ο σταρ έχει συμμετάσχει σε μικρότερες ταινίες, όπως το Jeanne du Barry, ένα γαλλικό ιστορικό δράμα, και σκηνοθέτησε το δράμα για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Modi: Three Days On The Wing Of Madness.

«Αναρωτιέμαι συνεχώς για τη λέξη επιστροφή επειδή δεν πήγα πουθενά. Ίσως οι άνθρωποι σταμάτησαν να φωνάζουν από όποιον φόβο κι αν είχαν εκείνη την εποχή. Αλλά όχι, δεν πήγα πουθενά. Ήμουν εδώ γύρω» είχε πει το 2023.

Η νέα ταινία σηματοδοτεί το πρώτο του project μεγάλου προϋπολογισμού εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς πρωταγωνιστεί μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ και την Mάντελιν Κλάιν στην παραγωγή της Lionsgate σε σκηνοθεσία Mαρκ Γουέμπ. Γυρισμένη στην Ισπανία, η ταινία δείχνει μία θλιμμένη μπαργούμαν (την οποία υποδύεται η Mάντελιν) να συναντά τον Τζόνι, έναν «μυστηριώδη» επισκέπτη σε ένα ιδιωτικό γιοτ.

Το ζευγάρι στη συνέχεια σχηματίζει έναν απίθανο δεσμό και «οι ζωές τους μπλέκονται με απροσδόκητους τρόπους», σύμφωνα με το IDMB.

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με την μεταμόρφωση, καθώς εξήραν την εμφάνισή του τον βάφτισαν «ασημένια αλεπού» και πολλοί σημείωσαν ότι ο ηθοποιός έμοιαζε πολύ διαφορετικός από τον συνηθισμένο του εαυτό. «Μπαίνουμε στην εποχή της Ασημένιας Αλεπούς του Τζόνι Ντεπ και είμαι εδώ γι' αυτό», έγραψε κάποιος.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι ο Τζόνι Ντεπ θα ήταν τόσο ωραίος με γκρίζα μαλλιά και γένια...» σημείωσε κάποιος άλλος. «Πράγματι, δείχνει ωραίος με αυτή τη λάμψη», σημείωσε κάποιος άλλος.