Βασιλιάς Κάρολος: Κέρδισε 30 εκατ. λίρες σε έναν χρόνο - Δύο φορές πιο πλούσιος από την Ελισάβετ

Μπορεί να είναι μια... δύσκολη εποχή για τους δισεκατομμυριούχους που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς από την φετινή η φετινή έκδοση της Rich List των Sunday Times προκύπτει μείωση ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων της Βρετανίας, αλλά και πτώση του συνολικού πλούτου τους, για τρίτη συνεχή χρονιά, ωστόσο ο Βασιλιάς Κάρολος κατάφερε να αυξήσει την περιούσια του κατά 30 εκατομμύρια λίρες.

Ο προσωπικός πλούτος του Καρόλου έφτασε τα 640 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που τον καθιστά εξίσου πλούσιο με τον πρώην πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και πλουσιότερο κατά 140 εκατομμύρια λίρες από τους Μπέκαμ.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει πως η περιουσία του ξεπερνά κατά πολύ τον πλούτο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ. Υπολογίζεται πως το 2022 η περιουσία της βασίλισσας ανερχόταν στις 370 εκατομμύρια λίρες, με τα νέα δεδομένα να αποδεικνύουν πως ο Κάρολος είναι ήδη πλουσιότερος κατά 270 εκατομμύρια λίρες.

Οι κορυφαίοι 20 της λίστας

1. Gopi Hinduja and family - £35.3bn



2. David and Simon Reuben and family - £26.87bn



3. Sir Leonard Blavatnik - £25.73bn

4. Sir James Dyson and family - £20.8bn



5. Idan Ofer - £20.12bn



6. Guy, George, Alannah and Galen Weston and family - £17.75bn



7. Sir Jim Ratcliffe - (Μεγαλομέτοχος της Manchester United)- £17.05bn



8. Lakshmi Mittal and family - £15.44bn



9. John Fredriksen and family - £13.68bn



10. Igor and Dmitry Bukhman - £12.54bn



11. Kirsten and Jorn Rausing - £12.51bn



12. Michael Platt - £12.5bn



13. Charlene de Carvalho-Heineken and Michel de Carvalho - £10.09bn



14. Duke of Westminster and the Grosvenor family - £9.88bn



15. Lord Bamford and family - £9.45bn



16. Denise, John and Peter Coates - £9.44bn



17. Carrie and Francois Perrodo and family - £9.3bn



18. Barnaby and Merlin Swire and family - £9.25bn



19. Marit, Lisbet, Sigrid and Hans Rausing - £9.09bn



20. Alex Gerko - £8.75bn

